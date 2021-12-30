روسيا تؤكد تسجيل 103 إصابات بالمتحور أوميكرون وأبرز المستجدات العالمية الأخرى

قالت آنا بوبوفا رئيسة الوكالة الاتحادية للمراقبة وحماية حقوق المستهلك في مقابلة مع التلفزيون الحكومي يوم الخميس إن روسيا سجلت 103 إصابات مؤكدة بالنسخة المتحورة من فيروس كورونا "أوميكرون".

أضافت بوبوفا أن وصول المتحور أوميكرون لروسيا أمر لا مفر منه، موضحة أنه يتم إجراء فحوصات للكشف عن المتحور لجميع الوافدين الجدد من مناطق الخطر.

الهند على شفير 35 مليون إصابة

أعلنت وزارة الصحة في الهند يوم الخميس ارتفاع مجمل الإصابات بكوفيد-19 إلى 34.82 مليون بعد تسجيل إصابات يومية بلغت 13154. وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بكوفيد-19 ارتفع إلى 480860 بعد تسجيل 268 وفاة جديدة.

207 إصابات جديدة في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الخميس تسجيل 207 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، ارتفاعاً من 197 إصابة في يوم الثلاثاء. وقالت اللجنة في بيان إن 156 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، مقارنة مع 152 قبل يوم. وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد.

وسجلت الصين أيضاً 27 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعاً من 15 في يوم الثلاثاء. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636. وسجل بر‭ ‬الصين الرئيسي حتى يوم الأربعاء 101890 إصابة مؤكدة.

مصر تسجل 854 إصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة المصرية 854 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 وفاة يوم الأربعاء، وذلك مقارنة مع 809 إصابات ونفس عدد الوفيات في يوم الثلاثاء.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 383857 من ضمنهم 319225 حالة تم شفاؤها و21695 حالة وفاة".

باريس تفرض وضع الكمامة في الشوارع

قالت السلطات المحلية في باريس يوم الأربعاء إن وضع الكمامة سيصبح إلزاميا في شوارع العاصمة الفرنسية ابتداء من يوم الجمعة، وذلك وسط ارتفاع حاد في عدد إصابات كوفيد-19.

وأضافت السلطات في بيان "مخالفة هذه القاعدة سيؤدي إلى دفع غرامة 135 يورو".

وفي وقت سابق، أبلغ وزير الصحة أوليفيه فيران المشرعين أن فرنسا تشهد "تسونامي" إصابات بكوفيد-19.

ووضع الكمامة إلزامي بالفعل داخل المباني العامة وفي وسائل المواصلات العامة في أنحاء فرنسا.

عدد غير مسبوق من الإصابات في الأرجنتين

سجلت الأرجنتين عددا يوميا غير مسبوق من إصابات فيروس كورونا الجديدة يوم الأربعاء، إذ جاءت نتائج اختبارات 42032 شخصا إيجابية، حسبما أفادت الحكومة، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 41080 حالة المسجل في مايو أيار.

كما قالت وزارة الصحة يوم الأربعاء إنه جرى تسجيل 26 حالة وفاة بسبب الفيروس في آخر 24 ساعة.

سجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 45 مليون نسمة خمسة ملايين و556239 إصابة و117111 وفاة منذ بداية الجائحة، بحسب للبيانات الرسمية. والأرجنتين واحدة من الدول التي تشهد أعلى معدلات الوفيات بالنسبة لعدد السكان في العالم شأنها شأن دول مجاور لها في أمريكا اللاتينية.