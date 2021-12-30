دراسة: أوميكرون قد يحمي من دلتا

أظهرت نتائج دراسة لمعهد الأبحاث الصحية في جنوب إفريقيا، نشرت الأربعاء، أن الأشخاص المصابين بمتحور أوميكرون طوّروا أجساماً مضادة ضد متحور دلتا.

واستندت الدراسة على متابعة 13 شخصاً في جنوب إفريقيا، أصيب 11 منهم بمتحور أوميكرون علماً بأن أكثر من نصفهم (7 أشخاص) كانوا قد تلقوا جرعتين من لقاح فايزر و جونسون آند جونسون المضادين لكوفيد-19.

و خلصت الدراسة أن استجابة الأجسام المضادة للمصابين بمتحور أوميكرون تضاعفت أربع مرّات بعد أسبوعين من تسجيل المشاركين في الدراسة. وأظهر المشاركون أيضاً زيادة بمقدار أربعة عشر ضعفاً في قدرة الأجسام المضادة على منع الإصابة مجدداً بأوميكرون.

وكتبت رئيسة فريق العلماء، خديجة خان "تشير هذه النتائج إلى أنه من الممكن أن يحل متحور أوميكرون محلّ متحور دلتا، بسبب قدرة الجسم على استنباط مناعة تحيّد دلتا مما يجعل الإصابة بها مجدداً أقل احتمالاً".

ويضيف العلماء في الدراسة أنه بحال تم تأكيد هذه النتائج، (لم تخضع الدراسة بعد لمراجعة الأقران) وخصوصاً أن انتشار متحور دلتا لا يزال واسعاً في العالم، قد يقلل عدد الحالات التي تستدعي الاستشفاء وغيرها من المشاكل والتحديات الصحية.

وكان علماء في جنوب إفريقيا قالوا إن الأشخاص المصابين بأوميكرون أقل عرضة بنسبة 70٪ للإصابة بمرض حاد مقارنة بدلتا. ومع ذلك، فقد لاحظوا أيضاً أن دراستهم ليست مكتملة بسبب النقص في المعلومات عن فعالية التطعيم والمناعة المنتشرة من العدوى السابقة.