إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف ريال مدريد وبرشلونة

انضم أربعة لاعبين من ريال مدريد هم البلجيكي تيبوا كورتوا، الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، الفرنسي إدواردو كامافينغا والبرازيلي فينيسيوس جونيور بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين من برشلونة إلى قائمة المصابين بكوفيد-19، حسب ما أعلن الناديان الإسبانيان الأربعاء.

وقال ريال مدريد في بيان مقتضب "أثبت لاعبونا كورتوا وفالفيردي وكامافينغا وفينيسيوس جونيور إصابتهم بكوفيد-19".

ولم يرغب النادي الملكي الذي يلعب الأحد أمام خيتافي في الدوري الإسباني الذي يُستأنف بعد عطلة عيد الميلاد، التعليق في معرض حديثه إلى وكالة فرانس برس عن عدد اللاعبين الموجودين حاليًا في الحجر الصحي، حيث ثبُتت منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر، إصابة ثمانية لاعبين آخرين في الفريق بالفيروس، من بينهم الكرواتي لوكا مودريتش والويلزي غاريث بايل والنمسوي دافيد ألابا.

ستة إصابات بالفيروس في صفوف النادي الكاتالوني

وفي السياق نفسه، انضم الفرنسيان عثمان ديمبيلي وصامويل أومتيتي والشاب غافي إلى لائحة المصابين بفيروس كورونا في صفوف برشلونة الإسباني، وذلك حسب ما أعلن النادي الكاتالوني.

وقال برشلونة في بيان "جاءت نتيجة فحوص بي سي آر التي خضع لها أو. ديمبيلي، أومتيتي وغافي إيجابية بكوفيد-19 خلال الفحوص التي أجريت للمجموعة".

وتابع "اللاعبون بصحة جيدة وهم معزولون في منازلهم".

وانضم هذا الثلاثي إلى كل من جوردي ألبا، البرازيلي داني ألفيش والفرنسي الآخر كليمان لانغليه، ليرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في صفوف النادي الكاتالوني إلى ستة.

ويتحضر برشلونة ومدربه الجديد تشافي هرنانديس لاستئناف الدوري الإسباني الأحد في مواجهة ريال مايوركا بعد التوقف التقليدي خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة.

وبحسب بروتوكولات فيروس كورونا التي وضعها الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري، يجب على الفريق أن يؤمن 13 لاعباً، بينهم خمسة على الأقل من الفريق الأول، ليكون قادراً على خوض مباراة.

واستناداً إلى ذلك، هناك احتمال أن تؤجل المباراة المقررة الأحد بين أتلتيكو مدريد حامل اللقب ورايو فايكانو بسبب إصابة 17 لاعباً في صفوف الأخير بـ"كوفيد-19" بحسب وسائل الإعلام المحلية، ما يجعله النادي الأكثر تضرراً في إسبانيا من موجة التفشي الجديدة الناجمة عن متحور "أوميكرون".

كما يعاني ريال سوسييداد من كثرة الحالات الإيجابية في صفوفه والتي وصلت حتى الآن إلى 10 لاعبين مصابين بالفيروس، على غرار قادش وريال مايوركا اللذين وصل عدد المصابين فيهما الى خمسة وأربعة توالياً.