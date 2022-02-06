هل يمكنك التوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لشهرين مقابل 2000 دولار؟

قالت شركة "آب تايم" السبت، أنها تبحث عن متطوع "شجاع" مستعد للتوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة شهرين لقاء 2000 دولار.

وتسعى الشركة لدراسة أثر وسائل التواصل الاجتماعية على إنتاجية العمل والصحة النفسية لدى الذين يتوقفون بالكامل عن استخدام التطبيقات، خاصة بعد ازدياد المدة الزمنية لمتصفحي وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 16% منذ بداية جائحة كوفيد وفقاً لإحصائيات مختلفة في الولايات المتحدة.

تصفح وسائل التواصل الاجتماعي كإدمان سلوكي

على الشخص المطلوب أن يحذف تطبيقات فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، تويتر، سناب شات ويوتيوب مقابل توثيقه ورصده مستويات وساعات الإنتاج في العمل والصحة النفسية بشكل يومي.

قال باتريك والكر، الشريك المؤسس لـ"آب تايم": "مثل معظم الأشياء في الحياة، فإن وسائل التواصل الاجتماعي لها عيوبها، ولكنها يمكن أن تكون أيضاً رائعة للعديد من الأشخاص، توفير فرص عمل وتقديم منصة للأشخاص للتعبير عن أنفسهم وهواياتهم."

وأضاف والكر: "نحن لسنا ضد وسائل التواصل الاجتماعي على الإطلاق ولكننا نرى مشاكل سلوكية حيث يستهلك الناس الأخبار والآراء السلبية والمضللة."

وحذر خبراء من أضرار التصفح على صفحات التواصل الاجتماعي لساعات طويلة ومتواصلة على الصحة النفسية، فيما اعتبره خبراء علم النفس كإدمان سلوكي.

وأظهرت نتائج دراسات حديثة أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تزيد من مستويات الدوبامين (وهو هرمون طبيعي في جسم الإنسان يعزز الشعور بالسعادة) في الدماغ الذي تقوم المواد المخدرة بما فيها الكحول من تحفيزه.