البحرين تمنح تأشيرة إقامة "ذهبية" دائمة لجذب المستثمرين والموهوبين

أعلنت البحرين الإثنين استحداث نوعا جديدا من تأشيرات الإقامة الدائمة لجذب المقيمين والمستثمرين والموهوبين وإبقائهم. وتأشيرة الإقامة "الذهبية" التي أعلنت عنها وزارة الداخلية ستجدد إلى أجل غير مسمى وستمنح الحق في العمل بالبحرين والإقامة لأفراد الأسرة.

تأشيرة الإقامة الذهبية إجراء معمول به في الكثير من الدول حول العالم حيث تمكن المؤهلين للتقدم بطلب للحصول عليها الإقامة بشكل مطول في بلد آخر. ويتم منح هذا النوع من التأشيرات لبعض الفئات بشروط كالمشاهير والمستثمرين والأطباء في بعض الدول.

وكانت الإمارات من بين دول الخليج السباقة بإعتماد هذا النوع من التأشيرات قبل عامين في إطار برنامج خاص للإقامة الذهبية يمنح أصحاب المواهب والمبدعين إقامة مطولة داخل البلاد.

ومنذ ذلك الحين، حصل العديد من المشاهير والشخصيات العامة العربية وغير العربية، على هذه "الإقامة الذهبية" في الإمارات، من بينهم فنانين وشخصيات إعلامية ورياضيين من بينهم الفنانة اللبنانية نجوى كرم والفنان المصري محمد رمضان، ولاعب الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو وغيرهم.