الكونغو الديموقراطية توقع على اتفاقية تهدف لتطوير الزراعة في البلاد خلال قمة أوروبا-أفريقيا

وقع وزير مالية جمهورية الكونغو الديمقراطية نيكولا كازادي الخميس اتفاقية مع وكالة التنمية الفرنسية خلال حضوره قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والتي تعقد في بروكسل يومي الخميس والجمعة.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تخصيص 600 ألف يورو لوضع خطة وطنية لتطوير البنى التحتية الرقمية.

وقال المدير العام لوكالة التنمية الفرنسية ريمي ريو ليورونيوز "إنها صفقة لتحديد إطار وسياسة عمل يمكن فيه للاستثمارات العامة بوكالة التنمية الفرنسية، أو الجهات الفاعلة الأخرى، أن تنمو وتولد التأثير الإنمائي المتوقع".

ووفقًا للحكومة الكونغولية سيعود هذا التحول الرقمي بالفائدة على العديد من قطاعات مثل الزراعة التي تعتبر حيوية لاقتصاد البلاد.

وصرح وزير المالية الكونغولية قائلا "يتعين علينا إعادة الزراعة إلى مكانتها لإنها في تراجع بسبب التعدين وما إلى ذلك ... طموح الحكومة هو تغيير الأمور للتأكد من أن الزراعة والصناعة الزراعية تستعيدان مكانتهما، وللقيام بذلك نحتاج إلى مزارعين… واستخدام الوسائل والطرق الحديثة لتعزيز إنتاجيتهم".

كما كانت كيفية بناء أنظمة غذائية زراعية مستدامة حاضرة في جدول أعمال اجتماع القادة في القمة، حيث لا يزال الجوع وسوء التغذية متفشيين في أجزاء كثيرة من العالم وسيتطلب تطوير أساليب جديدة للزراعة تغييرات كبيرة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة أفريقيا وأوروبا بول والتون ليورونيوز "هناك مجموعة من الممارسات المبتكرة التي يمكن جعلها أكثر سهولة في الوصول إليها .. توجد مناطق رائعة في القارتين من أجل أنظمة غذائية وزراعية مستدامة، وولكنها أقل وصولًا إلى نوع التمويل والدعم المستدام المطلوب".