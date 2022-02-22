أمير قطر يقول إن طاقة إنتاج الغاز المسال سترتفع إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الثلاثاء إن طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر سترتفع إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027.

وجدد آل ثاني، خلال حديثه في مؤتمر لمصدري الغاز تستضيفه الدوحة، الدعوة إلى مزيد من الحوار بين الدول الأعضاء في منتدى الغاز، وكذلك مستوردي ومصدري الغاز، لضمان أمن إمدادات الغاز العالمية.

وقال آل ثاني "تعزيزا لدورنا في صناعة الغاز الطبيعي، نعمل على تطوير وزيادة طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027".

ووصف آل ثاني منشأة لعزل واحتجاز الكربون في قطر بأنها أكبر منشأة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وهي التي تبلغ قدرتها السنوية 2.5 مليون طن من الكربون سنويا منذ أربع سنوات. وقال آل ثاني إن هذه القدرة ستصل بحلول عام 2030 إلى حوالي تسعة ملايين طن سنويا.