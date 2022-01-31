قطر تطالب الاتحاد الأوروبي بضمان بقاء إمدادات غاز طارئة داخل التكتل

قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن قطر طالبت الاتحاد الأوروبي بضمان ألا يتم إعادة بيع أي إمدادات غاز طارئة للاتحاد خارج التكتل، إذا كان يريد من قطر ومنتجين رئيسيين آخرين للغاز أن يوفروا له إمدادات طارئة، في حال نشوب صراع بين روسيا وأوكرانيا.

وقال المصدر لرويترز إن قطر طلبت التوصل إلى تسوية لتحقيق يجريه الاتحاد الأوروبي بخصوص العقود القطرية طويلة الأمد للغاز، التي تقول المفوضية الأوروبية إنها ربما تمنع التدفق الحر للغاز إلى أوروبا وسوقها الموحدة للغاز.

وتمس مطالب قطر جوهر قواعد تحرير سوق الغاز الأوروبية. ويرى الاتحاد الأوروبي أن تجارة الغاز الحرة تماما ضرورية لأمن الطاقة لكن كبار المنتجين وبعض المستهلكين للغاز يرون أن الإصلاحات التي جرت في العقدين الماضيين كانت كثيرا ما تثير الاضطرابات وتقود لرفع الأسعار.

والولايات المتحدة قلقة من أن تكون روسيا تحضر لغزو أوكرانيا، وطلبت في الأسابيع الأخيرة من قطر ومنتجين رئيسيين آخرين للغاز دراسة ما إذا كان بإمكانهم توريد غاز إضافي لأوروبا، إذا تعطلت إمدادات روسيا.

وتنفي موسكو، التي حشدت قوات قوامها نحو 120 ألف جندي على الحدود مع جارتها، أي خطط لديها لغزو أوكرانيا وتتهم الغرب بتصعيد التوتر.

وتصدر روسيا نحو ثلث احتياجات أوروبا من الغاز، وأي تعطل من شأنه مفاقمة أزمة طاقة قائمة بالفعل نتجت عن نقص عالمي في إمدادات النفط والغاز.

ورغم أن قطر تفتقر لفائض كاف من الغاز إلا أنها أشارت إلى استعدادها لتحويل بعض الشحنات من آسيا بوساطة من الولايات المتحدة.

وقال المصدر وشخص آخر على علم بالمشاورات إن الدوحة لم توجه بعد طلبا بتحويل الشحنات.

العقود طويلة الأجل

سيجري بحث الامدادات الطارئة المحتملة لأوروبا في محادثات في واشنطن بين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وعلى مدى الأسبوع الماضي وجهت الدوحة مطالبها المعروفة للاتحاد الأوروبي، وتحدث الشيخ تميم مع أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية. وقالت المفوضية إنها لن تعلق على تفاصيل المشاورات مع الشركاء الدوليين بشأن إمدادات الغاز.

وقال المصدر: "إمدادات قطر لن تكون مشروطة بمطالبها. لكن يتعين معالجة هذه الأمور لضمان حلول طويلة الأجل وقصيرة الأجل لأزمة الغاز الطبيعي المسال الأوروبية.

وتريد الدوحة من الاتحاد الأوروبي كذلك التوصل لحل بشأن تحقيق يجريه منذ فترة طويلة فيما يتعلق بعقود قطر طويلة الأجل.

وتابع المصدر: "سيضمن ذلك إمكانية دخول الاتحاد الأوروبي في عقود طويلة الأجل مع قطر وغيرها، بدلا من اللجوء للمزيد من المشتريات الفورية المكلفة أو البحث عن حلول قصيرة الأجل للأزمة.

وتريد الدوحة ضمانات من الاتحاد الأوروبي بألا تحول الدول الأعضاء أي فائض من إمدادات الغاز الطبيعي المسال لخارج الاتحاد.

وقال المصدر: "إن شحنات الطوارئ للاتحاد الأوروبي، إذا لم تستخدم، يمكن أن يعاد بيعها كشحنات فورية مقابل ربح خارج الاتحاد الأوروبي مما يطيل أمد نقص الطاقة في التكتل"، وتابع: "هذه الحلول لن تتعلق فقط بقطر. بل هي لضمان أي فرصة للتوصل لحلول للاتحاد الأوروبي سواء مع قطر أو مع غيرها".