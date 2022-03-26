راي درغام .. رائد أعمال لبناني بدأ حلمه في المدرسة الثانوية و تحول واقعاً في دبي

راي درغام هو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Step ستيب"، وهي شركة إعلامية في رصيدها مجموعة من الفعاليات والبودكاست والنشرات الإخبارية؛ مقرها في دبي في الإمارات.

راي، وهو لبناني الأصل، بدأ تجربته الأولى في إدارة شركة خلال سنته الأخيرة في المدرسة الثانوية، عندما شارك في برنامج تديره Junior Achievement Worldwide؛ يشرح قائلاً: "لقد كان برنامجاً مدته ثلاثة أشهر حيث أنشأنا كطلاب شركة باستخدام أموال حقيقية وابتكرنا منتجاً حقيقياً، بعناه وأنشأنا عملاً تجارياً من خلاله".

تركت هذه التجربة بصمتها في راي إلى حد أنه عندما وصل إلى سنته الجامعية الأخيرة، وحان الوقت للبدء في البحث عن وظيفة، وجد نفسه يفكر ويتساءل عن نوع الحياة التي يريد أن يتذكرها وهو في الستينات من عمره، يقول: "كان الجواب أن أعيش قصة ممتعة".

كان الطريق إلى تلك القصة المثيرة للاهتمام لراي هو أن يبدأ إنشاء شركته الخاصة.

بعد التخرج، انتقل راي إلى دبي لتنفيذ خططه. باستثناء أخيه، لم يكن يعرف الكثير من الناس في المدينة، يقول: "عندما تبدأ أي شيء، بما في ذلك شركة ، لا أحد يعرفك".

بعد أن حضر البرنامج في المدرسة الثانوية واستضاف ورش عمل خلال سنوات دراسته الجامعية، كان راي قد شهد بالفعل القوة الناتجة عن جمع الأشخاص ذوي التفكير المتشابه: "لذلك قررت أن أفضل ما يمكنني تقديمه هو توفير منصة للأشخاص بهدف التواصل المثمر والمساعدة في تنمية أعمالهم".

قادت هذه الفكرة راي لاستضافة مؤتمر "step ستيب" الأول في عام 2012 في دبي، وكان حدثاً ضم 100 شخص وبداية رحلة استمرت عقداً كاملاً من الفعاليات الناجحة التي جمعت الآلاف من الحاضرين والعارضين معاً، ولعبت دوراً رئيساً في تطوير النظام البيئي للشركات الناشئة في دبي بمليارات الدولارات اليوم. يقول راي: "بالنسبة لي هذا هو الجزء الأكثر أهمية؛ التأثير الذي نحدثه في حياة الآخرين. ساعدت " step ستيب" المئات من رواد الأعمال في رحلتهم لبناء أعمالهم الناجحة التي تقدم اليوم وظائف ومنتجات وخدمات لآلاف الأفراد".

احتفلت "Step ستيب" بعيدها العاشر في مارس 2022، من خلال استضافة أول فعالية لها على الواقع في دبي منذ تفشي كوفيد-19.

يوسع راي وفريقه قائمة منتجاتهم ويسعون بشكل دائم للوصول إلى المنطقة الأوسع باستضافة فعالياتهم من خلال قاعدة عملياتهم في دبي.