تنظيم حفلات الزفاف "الخيالية" في دبي تجارة مربحة ... تشهد رواجا

تقدر قيمة سوق حفلات الزفاف في الشرق الأوسط بأكثر من 4 مليارات يورو. العدد المتزايد للمتزوجين يقودهم إلى دبي، فمع أشعة الشمس على مدار العام وقاعات الحفلات من فئة الخمس نجوم والشواطئ، ومع وجود كنائس ومعابد متعددة الأديان، فهذه الصناعة المتوسعة تمثل تجارة كبيرة. وقد أوضحت تيريزا دو تويت أن "دبي مكان رائع للزواج، والمكافأة .........قضاء شهر عسل رائع هنا".

حسب سارة هيدلي هايمرز فإن زيادة نسبة الزواج تقود المتزوجين إلى دبي إذ تعتبر حفلات الزفاف من الأعمال التجارية الكبيرة في الإمارة حيث يتوفر كل شيء من منظمي حفلات الزفاف إلى المستشارين القانونيين لتقديم المساعدة في اليوم الكبير.

يقول فلوريان أوجيتو: "برنامج إيزي ويدينغ هنا لمساعدة الأزواج على الزواج بشكل قانوني. نقوم بتقييم الموقف، بناءً على الدين والجنسية والدين. سنقدم لهم أفضل الخيارات والاستشارات القانونية والحل للزواج بشكل قانوني. يمكن لأي شخص تقريبًا إقامة حفل زفاف ديني في دبي. فإمارة دبي مع الاعتراف بجميع الديانات الرسمية. إذا، ما سيحتاجه الناس: أن يكونوا، مثلهم، من المقيمين؛ أن يكونوا من نفس الدين، وعندها سيكونون قادرين على ربط القران أمام سلطاتهم الدينية. يمكن لأي شخص تقريبًا أن يتزوج مدنيا في الإمارات العربية المتحدة. يحدث هذا على بعد ساعة واحدة بالسيارة من دبي في العاصمة أبو ظبي حيث سيتمكن السكان والسياح من عقد قرانهم".

لقد أصبح التخطيط لحفل زفاف في دبي أسهل من خلال منصات خاصة مثل "نادي عروس الشرق الأوسط" التي تعرض جميع الموارد المطلوبة لعقد القران.

تقول ريانون داوني-هيرست: "نقدم للمستخدمين باعة وأماكن مجربة ومختبرة ومدققة على منصتنا. لذلك، في كثير من الأحيان مع الأماكن في نادي العروس. رأينا المكان وقمنا بجولة لكي نفهم ما يدور حول المكان ويمكننا تقديمه للعرائس بالتعاون مع الباعة. يجب التأكد من الحصول على التراخيص بالشكل الكامل ولديهم الخبرة، وبالطبع يملكون ميزانية مالية جيدة لتقديمها".

وبالحديث عن الجودة، ما هي جودة البائعين بشكل عام في دبي؟

تؤكد ريانون داوني هيرست: "في الواقع، يمكنك العثور على كل ما تحتاجينه في دبي، من بائعي الزهور على سبيل المثال، الزهور الجميلة التي تراها هنا من "آيم" حديثة للغاية وفاخرة. إذا كنت تريد لمسة كلاسيكية، لمسة قديمة فإن معظم بائعي الزهور هنا يمكنهم القيام بذلك من أجلك. دبي تمنحك كل ما تفكرين به".

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون ترك جميع الترتيبات لشخص أكثر تأهيلاً، فإن مخططي حفلات الزفاف في دبي معتادون على ترتيب جميع أنواع الاحتفالات، من الحميمية إلى الفاخرة.

تعتبر تسنيم علي بهاي أن "الطلب الأكثر غرابة الذي تلقيناه هو عادةً من عملائنا الهنود الذين قد يطلبون من العريس أن يصل في طائرة هليكوبتر أو على متن دراجة رباعية، أو أن يكون النمر في الموكب ... فمن النمور إلى الفيلة إلى الخيول. يمكن أن يكلف متوسط حفل الزفاف في دبي ما بين خمسة آلاف يورو وقد يصل إلى خمسين ألف يورو أو مائة ألف يورو. الشيء الجيد بدبي هو عدم دفع رسوم المكان. أنت تدفع فقط مقابل حد أدنى للإنفاق في العقار، ويمكن استرداد ذلك في الطعام والشراب.

يمكن لمنظم حفلات الزفاف الإشراف على كل جانب من جوانب الاحتفال تقريبًا، بما في ذلك التوصية الخاصة بمحلات الزفاف.

تؤكد جيسي ربيكا أن "في ريبيكا برايدال، نلبس العرائس ووصيفات العروس وحفل الزفاف بأكمله. في الواقع، من الإمارات العربية المتحدة وخارجها. يتيح لنا سحر التكنولوجيا مناقشة أنماط الملابس وأنواع الأقمشة وحتى إجراء القياسات عبر الإنترنت. ثم تأتي العروس لتجهيزها عادة قبل أسبوع من الزفاف وهذا من أجل استكمال جميع تجهيزات الفستان ليوم زفافها".

وكم ثمن ثوب الزفاف هذه الأيام؟

تقول جيسي ربيكا "تبدأ أسعار فساتين الزفاف لدينا من 1200 يورو. الآن، يمكن أن يصل سعر ثوب حفل مزخرف بكثافة مع الكثير من التفاصيل إلى 6 آلاف يورو".

مع جميع حفلات الزفاف في دبي تقريبًا التي ينظمها المحتفلون، فإن العثور على الحفل المناسب هو المفتاح لتحديد نغمة حفلك.

تؤكد تيريزا دو تويت "يتمثل دور المحتفل في تنظيم احتفال جميل، والقيام بالشيء نفسه الذي يقوم به القس أو الكاهن في إعداد الكنيسة. لكن الآن أصبح وجود محتفل أكثر فردية وشخصية للغاية وفي أي مكان. لقد أقمت احتفالات في أكثر المواقع روعة، فنادق الخمس نجوم مثل هذا الفندق الذي أقمت فيه حفلًا في هذا المكان بالذات، "فالدورف أستوريا". لقد أقمت أيضًا حفلات زفاف في الصحراء للأزواج وأيضًا في الحدائق الخاصة. هنا في دبي، يمكننا تقديم كل ما يبحثون عنه".

تحدثنا مع خبراء حفلات الزفاف في جميع أنحاء دبي. ونرغب الآن في معرفة ما يعنيه الزواج بالفعل للسيدة زهرة ليلى خليل. فكيف كان حفل زفافها أو يومها الكبير؟

تروي زهرة ليلى خليل حفل زفافها فتقول: "كان يومي الكبير هو بالضبط ما أردت أن يكون. بدأنا بتوقيع شهادة زواجنا في المحكمة ثم أقمنا حفل الاستقبال في فندق خمس نجوم جميل حيث أردنا تلك الخلفية الشهيرة في دبي، والتي حصلنا عليها ، وكانت حميمة، 25 شخصًا فقط، وكان ذلك ساحرا.

من الواضح أن حفلات الزفاف "الخيالية" في دبي لديها جميع الأشكال والأحجام، والشيء الوحيد الذي دائمًا ما يكون هو نفسه هو السماء الصافية. للمزيد حول الموضوع يمكنك متابعة "سيتي سين" على يورونيوز ويورونيوز دوت كوم.