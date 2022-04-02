في يوم كذبة أبريل.. تويتر تنشر تغريدة عن زر يسمح للمشاركين بتعديل تغريداتهم

نشرت شركة تويتر تغريدة على حسابها الرسمي الجمعة قائلة إنها تعمل على إضافة زر يتيح للمشاركين إمكانية تعديل تغريداتهم، وهو ما أثار موجة واسعة من الجدل، في يوم كذبة أبريل، حول هذا الأمر الذي طال انتظاره.

وفي بيان قالت تويتر ردا على سؤال عما إذا كانت التغريدة مزحة "لا يمكننا التأكيد أو النفي، لكننا ربما نصدر بيانا في وقت لاحق". ورحب بعض المعلقين بالتغريدة. واعتبرها البعض الآخر مضحكة. لكن آخرين لم يروها كذلك.