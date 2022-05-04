البنوك المركزية في قطر والسعودية والإمارات ترفع سعر الفائدة بعد قرار مماثل من الاحتياطي الأمريكي

قال مصرف قطر المركزي يوم الأربعاء إنه رفع سعر الفائدة الرئيسي للإيداع 50 نقطة أساس إلى 1.50 بالمئة عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة.

وزاد المركزي القطري أيضا سعر فائدة إعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75 بالمئة وسعر فائدة الإقراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمئة.

السعودية

قال البنك المركزي السعودي يوم الأربعاء إنه زاد أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، عقب تحرك مماثل من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي يسعى لكبح تضخم عند أعلى مستوياته في عدة عقود.

وقال المركزي السعودي إنه قرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بواقع نصف نقطة مئوية إلى 1.75 بالمئة و1.25 بالمئة على الترتيب.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي "اتساقا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي."

الإمارات العربية المتحدة

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قال يوم الأربعاء إنه قرر زيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس اعتبارا من يوم الخميس، وذلك عقب قرار مماثل من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في إطار سعيه لكبح تضخم عند أعلى مستوياته في عدة عقود.

وقرر المصرف المركزي لدولة الإمارات أيضا الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.