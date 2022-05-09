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تكنولوجيا الأعمال

الليرة التركية تسجل أضعف مستوى منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
صورة تم التقاطها في 7 ديسمبر 2021 في اسطنبول تظهر الأوراق النقدية بالليرة التركية
صورة تم التقاطها في 7 ديسمبر 2021 في اسطنبول تظهر الأوراق النقدية بالليرة التركية   -   حقوق النشر  AFP

تراجعت الليرة التركية واحداً بالمئة مقابل الدولار الأمريكي أثناء التعاملات يوم الإثنين إلى أدنى مستوى منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما تسببت أزمة للعملة في هبوطها إلى مستويات قياسية منخفضة بعد سلسلة تخفيضات غير تقليدية لأسعار الفائدة.

ولامست الليرة 15.10 متجاوزة المستويات المنخفضة التي وصلت إليها في آذار/مارس عندما تضررت من مخاوف حيال الحرب في أوكرانيا.

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والليرة الآن منخفضة 12 بالمئة عن مستواها في نهاية 2021 . وكانت هوت 44 بالمئة العام الماضي.