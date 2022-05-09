الليرة التركية تسجل أضعف مستوى منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر

تراجعت الليرة التركية واحداً بالمئة مقابل الدولار الأمريكي أثناء التعاملات يوم الإثنين إلى أدنى مستوى منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما تسببت أزمة للعملة في هبوطها إلى مستويات قياسية منخفضة بعد سلسلة تخفيضات غير تقليدية لأسعار الفائدة.

ولامست الليرة 15.10 متجاوزة المستويات المنخفضة التي وصلت إليها في آذار/مارس عندما تضررت من مخاوف حيال الحرب في أوكرانيا.

والليرة الآن منخفضة 12 بالمئة عن مستواها في نهاية 2021 . وكانت هوت 44 بالمئة العام الماضي.