زلزالان يضربان تايوان واليابان دون تحذيرات من موجات مد بحري تسونامي

تعرض الساحل الشرقي لتايوان لزلزال بلغت قوته 6 درجات يوم الاثنين. وأدى الزلزال إلى اهتزاز المباني لفترة وجيزة في العاصمة تايبيه ولكن لم ترد بعد أنباء عن وقوع أضرار.

وقالت هيئة رصد الزلازل إن الزلزال قد وقع على عمق 6.8 كيلومتر ومركزه مقاطعة هوالين، وهي منطقة ذات كثافة سكانية قليلة. وأضافت أن السكان في جميع أنحاء تايوان شعروا بالزلزال.

وتوقفت حركة مترو الأنفاق في العاصمة تايبيه فترة وجيزة وفقا لأحد الركاب. وسُجّلت هزة ارتدادية أقل قوة بعد حوالى نصف ساعة بحسب خدمة الأرصاد الجوية في تايوان.

وتقع تايوان بالقرب من تقاطع لوحين تكتونيين وهو ما يجعلها عرضة للزلازل، ففي آذار-مارس الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات السواحل الشرقية لتايوان ما أدى إلى انهيار جسر قيد الإنشاء في شرق الجزيرة. وأودى زلزال بحياة 100 شخص جنوب تايون عام 2016، فيما أدى زلزال بقوة 7.3 لمقتل أكثر من 2000 شخص في العام 1999.

وفي سياق آخر، أكدت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان أن زلزالا بلغت قوته حسب التقديرات الأولية 5 درجات هز مدينة سوزو، الواقعة على أطراف شبه جزيرة نوتو في شمال اليابان صباح يوم الاثنين.

أضافت الوكالة أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات وبلغت قوته "5 درجات" على مقياس شدة الزلزال الياباني البالغ 7 درجات في مدينة سوزو على ساحل بحر اليابان. وقالت إنه لا يوجد خطر من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي). وهز زلزال المنطقة ذاتها بعد ظهر يوم الأحد.