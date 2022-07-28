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مذكرة تفاهم بين الجزائر والنيجر ونيجيريا لبناء خط غاز عابر للصحراء

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
خط الأنابيب عبر البحر الأبيض المتوسط ​​(ترانسميد) الذي يتدفق عبره الغاز الطبيعي من الجزائر إلى إيطاليا
خط الأنابيب عبر البحر الأبيض المتوسط ​​(ترانسميد) الذي يتدفق عبره الغاز الطبيعي من الجزائر إلى إيطاليا   -   حقوق النشر  AFP FATHI BELAID

 قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب يوم الخميس إن بلاده وقعت مذكرة تفاهم مع نيجيريا والنيجر لمد خط أنابيب للغاز الطبيعي عبر الصحراء.

وكانت الدول الثلاث قد اتفقت في يونيو حزيران على إحياء محادثات بشأن المشروع كانت قد بدأت قبل عقود، فيما يمثل فرصة محتملة لأوروبا لتنويع مصادرها من الغاز.

وقال عرقاب للصحفيين بعد مراسم التوقيع إن الدول الثلاث ستواصل المحادثات لتنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن.

وتقدر كلفة المشروع 13 مليار دولار وقد ينقل ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويا لأوروبا.

وذكر تلفزيون النهار أن خط الأنابيب من المتوقع أن يمتد لمسافة أربعة آلاف كيلومتر. ومن المقرر أن يبدأ خط الأنابيب من واري في نيجيريا لينتهي في حاسي الرمل في الجزائر حيث سيتصل بخطوط أنابيب قائمة توصل الغاز لأوروبا.

وكانت الفكرة قد طُرحت للمرة الأولى قبل أكثر من 40 عاما وجرى توقيع اتفاق بين الدول الثلاث في 2009 لكن المشروع لم يشهد من وقتها تقدما يذكر.

وصدرت الجزائر 54 مليار متر مكعب من الغاز في 2021 أغلبها لإيطاليا وإسبانيا.