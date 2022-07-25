غازبروم تعلن خفض شحنات الغاز عبر نورد ستريم وألمانيا لا ترى سببا تقنيا للقرار

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة للغاز الاثنين أنها ستخفض شحنات الغاز عبر خط انابيب "نورد ستريم" إلى 33 مليون متر مكعب يوميا اعتبارا من الأربعاء.

وأعلنت الشركة عن إيقاف توربين آخر "بسبب مشكلة في المحرك" في نورد ستريم 1 إلى ألمانيا وأن تدفقات الغاز، التي تبلغ بالفعل 40 بالمئة فقط من طاقة خط الأنابيب، ستنخفض إلى 33 مليون متر مكعب يوميا بدءا من 27 يوليو تموز.

وفي أول رد فعل، أشارت الحكومة الألمانية إلى عدم وجود مبرر تقني لإعلان غازبروم تخفيض شحنات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم".

وقالت الناطقة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية لفرانس برس بعدما أعلنت "غازبروم" بأنها ستخفض الإمدادات إلى 33 مليون متر مكعب يوميا "بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، ما من سبب فني لخفض الإمدادات".