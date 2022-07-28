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لبنان

محتجون يقتحمون وزارة الطاقة في لبنان احتجاجا على انقطاع الكهرباء

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بقلم:  يورونيوز
متظاهرون يغلقون المدخل الرئيسي لشركة الكهرباء اللبنانية
متظاهرون يغلقون المدخل الرئيسي لشركة الكهرباء اللبنانية   -   حقوق النشر  أ ب

اقتحمت مجموعة من المحتجين اللبنانيين وزارة الطاقة والمياه في كورنيش النهر، في العاصمة اللبنانية بيروت، احتجاجا على انقطاع الكهرباء وساعات التقنين الطويلة، مطالبين بلقاء الوزير وليد فياض

وبعد انهيار اقتصاد لبنان في 2019، ازداد اعتماد السكان على مولدات الطاقة الخاصة لإنارة بيوتهم، إذ لا يمكن لشركة كهرباء لبنان تأمين أكثر من عدد قليل جداً من ساعات التغذية يومياً، لا بل أن الشركة تؤمن ساعة واحدة فقط من التغذية في بعض الأرياف.

ويشهد لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، ويواجه منذ أشهر صعوبات في توفير الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء.

وفي مناطق عدة بالكاد تؤمن المؤسسة الرسمية التزويد بالتيار الكهربائي ساعة واحدة في اليوم، وسط برنامج تقنين صارم، كما أن مخزون الوقود الذي تحتاج إليه المولدات الخاصة بدأ ينفد.