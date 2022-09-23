ماسك يعلن تفعيل خدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية في إيران

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس الجمعة إنه سيفعل خدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية في استجابة لتغريدة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات "لتعزيز حرية الإنترنت والتدفق الحر للمعلومات" للإيرانيين.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة توجيهات بتوسيع خدمات الإنترنت المتاحة للإيرانيين على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وذلك بالتزامن مع تصاعد احتجاجات في أنحاء البلاد بسبب وفاة امرأة تبلغ من العمر 22 عاما في حجز للشرطة.

وقال مسؤول بوزارة الخزانة للصحفيين في وقت سابق من يوم الجمعة إن الاستخدامات التجارية لخدمة ستارلينك، والتي تتطلب إرسال معدات إلى إيران، لن تكون مشمولة بالترخيص العام الذي أصدرته الوزارة. وأضاف المسؤول "سيحتاجون في هذا الأمر لمخاطبة وزارة الخزانة لتحقيق ذلك".

ولم يتسن الوصول إلى ماسك للحصول على تعليق أو توضيح بشأن التصريح الذي يمكن أن تحصل عليه ستارلينك للعمل في إيران.

وكان ماسك قد قال يوم الإثنين إن الشركة تريد إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران لتوفير خدمة ستارلينك للنطاق العريض عبر الأقمار الصناعية في البلاد. وأتاحت الشركة نفس الخدمة بالفعل للأوكرانيين في حربهم ضد الغزو الروسي.