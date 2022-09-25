شاهد: المئات يتظاهرون في باريس تنديدا بالنظام الايراني

تظاهر مئات الإيرانيين المقيمين في فرنسا السبت في باريس للتنديد بالقيادة الإيرانية التي شنت حملة قمع ضد الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق.

وتجمع المتظاهرون في ساحة "بلاس دو شاتليه" بوسط البلاد ورددوا هتافات ضد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وحضوا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وقف المفاوضات مع إيران.

وردد المتظاهرون شعارات متظاهري ايران مثل "زان، زنديغي، آزادي" (امرأة، حياة، حرية)، وأيضا ما يوافقها بالكردية "زين، زيان، آزادي"، اذ أن أميني المعروفة أيضا باسم زينا أميني، كانت كردية.

وأعرب المتظاهرون عن غضبهم من لقاء ماكرون بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومصافحته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع في الوقت الذي تسعى فيه باريس إلى إحياء اتفاق 2015 بشأن برنامج طهران النووي.

ورفع أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها "كيف يمكنك أن تصافح من يرتكب جريمة ضد الإنسانية؟"، في إشارة إلى تورط رئيسي المزعوم في عمليات الإعدام الجماعية عام 1988 لسجناء سياسيين في إيران.

وقال مهتاب غرباني وهو شاعر وكاتب يقيم في منفاه في فرنسا "الغضب اشتعل وسيكون من المستحيل إخماده".

وأضاف "من لا يرفعون صوتهم سيتحملون المسؤولية، نطالب فرنسا بوقف المفاوضات (النووية) وإغلاق السفارة الإيرانية في باريس".

ويعتزم المحتجون التظاهر مجددا الأحد والسير باتجاه السفارة الإيرانية في باريس.