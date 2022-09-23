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الحركة والتنقل

شاهد: روبوت لتوصيل البيتزا في الولايات المتحدة الأمريكية

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بقلم:  يورونيوز
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الروبوت من إنتاج شركة "ماغنا" الأمريكية
الروبوت من إنتاج شركة "ماغنا" الأمريكية   -   حقوق النشر  رويترز

طورت شركة "ماغنا" الأمريكية روبوتاً يعمل بالطاقة الكهربائية بشكل كامل لتوصيل البيتزا للجائعين في مدينة ديترويت. 

وتقول الشركة إن الروبوت الذي يتمتع بثلاث عجلات بإمكانه تفادي زحمة السير، كما أنه مزود بالتكنولوجيا المطلوبة ليصل وجهته النهائية، من نظام قيادة ذاتي وكاميرات وأجهزة استشعار من أجل ضمان سلامة المشاة وتفادي الحواجز. 

الروبوت المزود بجهازيْ رادار وليدار (تقنية لكشف الضوء وتحديد المدى) قادر على السير بسرعة 32 كيلومتراً في الساعة. 

وتقول الشركة المختصة في صناعة تكنولوجيا التنقل إن هذا النوع من الاختبارات قد يساهم في التخفيف من التلوث ويساعد في خفض تكلفة توصيل الطعام إلى البيوت. 

حالياً، هناك عدة شركات حول العالم، مثل "ماغنا" و"أوبر" تراهن على هذا النوع من التكنولوجيا وسط طلب ثابت على التوصيلات حتى بعد انتهاء فترة الحجر ورفع القيود التي أقرت سابقاً لمكافحة فيروس كورونا. 

وجربت مدن أخرى روبوتات مشابهة من أجل توصيل الطعام، كما تم تجريب الطائرات المسيرة في أيسلندا للهدف نفسه، خصوصاً خلال الجائحة.