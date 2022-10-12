شاهد: توقعات ببلوغ قيمة سوق الأحذية الرياضية 120 مليار دولار بحلول عام 2026

بلغت قيمة سوق الأحذية الرياضية حول العالم حدود 80 مليار دولار في عام 2020 ومن المتوقع أن تصل إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2026.

مع هذا النمو الهائل لهذا السوق أصبحت الأحذية الرياضية تعد تجارة كبيرة ومربحة للعديد من الشركات المصنعة للألبسة الرياضية.

وشهدت ثقافة ارتداء الأحذية في العقد الماضي تحولا كبيرًا فلم يعد ارتداؤها في المناسبات الرسمية و أماكن العمل أمرا غريبا.

وانتقلت الأحذية الرياضية من مجرد مقتنيات خاصة بالاستخدام الرياضي إلى قطع عصرية مرغوبة بشكل كبير من قبل الشباب حيث تعد الـ"سنيكرز" الفئة الأكثر مبيعًا في سوق المنتجات الفاخرة عبر الإنترنت.

وفي هذه الحلقة من برنامج "ذا إكستشينج" تسلط يورونيوز الضوء على صناعة الأحذية الرياضية وتحاور أبرز الفاعلين في هذا القطاع مثل شركة "فوت لوكر" لبيع الأحذية ومحلات "بيزنتد باي" الخاصة ببيع الأحذية الفاخرة وذات الإصدار المحدود.

الإستثمار في الأحذية الرياضية

وخلال حديثها ليورنيوز قالت رئيسة شركة "فوت لوكر" لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا سوزي كوهان إن إدارة عملاق بيع الملابس الرياضية تفكر دائمًا في ماهية ثقافة الأحذية الرياضية وترصد تطور اتجاهاتها التي تتطور كل يوم "لأن المراهقين هو من يقررون إلى أين ستذهب ثقافة الأحذية الرياضية".

وتبحث الشركة باستمرار عن "كيفية التوسع والنمو والتواصل من خلال كل ما يحدث داخل النظام البيئي لثقافة الأحذية الرياضية.

وتقول كوهان إن "فوت لوكر" دائما ما تستكشف إلى أين يمكنها الانتقال مع نموذج عملها لخدمة المستهلك".

وإذا كان سوق بيع الأحذية الرياضية يفوق 80 مليار دولار، فإن قيمة إعادة بيع هذه الأحذية من قبل عشاق جمع الإصدارات المحدودة بلغ 6 مليارات دولار.

وتعد سلسلة متاجر "بريزنتد باي" واحدة من متاجر الأحذية الرياضية الفاخرة القليلة في قطر والعالم.

وأطلق رضوان التوبي "بريزنتد باي" عام 2017 لتلبية احتياجات المجتمع المتنامي من عشاق الأحذية الرياضية في المملكة المتحدة قبل أن يتوسع نشاط العلامة لتفتح تاجر في باريس ودبي والدوحة والرياض.

ويقول التوبي إن سوق إعادة بيع الأحذية مليئ بالفرص بالنسبة لليافعين من محبي شراء وبيع الأحذية الرياضية حيث "يمكنك شراء زوج من الأحذية بسعر 120 دولارا من محل تجاري وإعادة بيعها في نفس اليوم بسعر قد يصل إلى 400 دولار إذا كان زوج الأحذية إصدارا محدودا.

وتجاوزت سوق إعادة بيع الأحذية الرياضية التعاملات المحصورة بين البيع والشراء لتصل حد الاستثمار والتداول كحال الأسهم في أسواق البورصة.

وتعد منصة "رارز الرقمية" أول منصة رقمية تهتم بالاستثمار و"تداول الأحذية الرياضية".

ويقول مؤسس المنصة جيروم ساب وهو رياضي سابق في اتحاد كرة القدم الأميركي إن "جيل الألفية والجيل الذي يليه (جيل زد) مرتبط أكثر بالأحذية رياضية ويعتبرها سلعة وأصول مالية يمكن الاستثمار فيها أكثر من ارتباطه واستثماره في الذهب".

ويضيف المؤسس قائلا إنه "عند إنشاء منصة استثمارية حول الأحذية الرياضية فإن ذلك سمح للمتداولين والمستثمرين بتحقيق عائد وصل في كثير من الأحيان إلى نسبة 90 بالمئة".