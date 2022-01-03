شاهد: أحذية رياضية من بقايا البن المُحمَّص وبقايا القهوة إضافة إلى البلاستيك المُدَوَّر

يستهلك الفنلنديون نصيب الفرد من القهوة أكثر من أي دولة أخرى في العالم، حسب منظمة القهوة الدولية. لذلك، فالأمر ليس صدفة في أن تقوم شركة فنلندية بصنع أحذية من بقايا القهوة حيث تؤكد شركة الأحذية "رينز" التي تتخذ من العاصمة الفنلندية هلسنكي مقرا لها أنها ابتكرت حذاءًا رياضيًا مقاومًا للماء، وأن الحذاء مصنوع من بقايا القهوة وقنانٍ بلاستيكية معاد تدويرها.

إنها محاولة لتقليل التأثير البيئي للقهوة المستخدمة، والتي عندما تتحلل في مواقع دفن النفايات، تطلق غاز الميثان، وهو غاز دفيئ وقوي يساهم بشكل كبير في ظاهرة الاحتباس الحراري.

حوالى ستة ملايين طن من القهوة المطحونة المستعملة تُرسل إلى مكب النفايات كل عام. يقول جيسي تران، الشريك المؤسس، والرئيس التنفيذي لشركة رينز: "عندما بدأنا، أدركنا بالفعل أن خمسة في المائة فقط من نفايات القهوة في العالم قد تمت إعادة تدويرها بالفعل"، مضيفا: "مخلفات القهوة هي في الواقع نفايات بيولوجية، لكنها في الواقع تنتج الكثير من الميثان، وهو أقوى 32 مرة من غازات الاحتباس الحراري الكربونية، لذا فإن ما نفعله هنا هو أننا نطيل فقط دورة الحياة".

وحسب شركة "رينز" فإن زوجا من أحذيتها "الأصلية" من الجيل الأول يحتوي على حوالي 300 غرام من نفايات القهوة، أي ما يعادل 21 كوبا من البقايا التي تتم معالجتها ثم دمجها مع كريات بلاستيكية من القنينات المعاد تدويرها لصنع خيوط بوليستر للجزء العلوي من الحذاء الرياضي بينما يُصنع نعل الحذاء من المطاط الطبيعي. وبقايا القهوة مصدرها سلاسل مطاعم رئيسية في آسيا، بينما تصنع الأحذية في مصنع في فيتنام، أحد أكبر منتجي البن في العالم.

ويوضح تران: "بعد أن تشرب القهوة المطحونة وترمي بعيدا، يتم أخذها ثم خلطها مع حبيبات بلاستيكية معاد تدويرها مصنوعة من قنينات المياه المستعملة، وهكذا أنشأنا شيئًا يسمى غزل القهوة والبوليستر. لذا، فإن غالبية الجزء العلوي من أحذيتنا مصنوع من خيوط البوليستر المصنوعة من القهوة".

تمّ طرح الفكرة في صيف 2017 حيث أطلق مؤسسو الشركة حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت في يونيو-حزيران 2019، وتمّ جمع أكثر من 550 ألف دولار من أكثر من 5000 داعم في غضون 24 ساعة. وجمعت حملة متابعة في أغسطس-آب الماضي أكثر من 350 ألف دولار لإنتاج نسخة من الجيل الثاني من الأحذية الرياضية، تسمى "نوماد" ، بأربطة مصنوعة أيضًا من نفايات القهوة والبلاستيك المعاد تدويره.

وهناك شعارات يتم استخدامها لبيع المنتجات على غرار "مرحبا، استخدمنا وإلا سيموت الكوكب" و"نحن لا نحب هذا النهج، نسعى لأن نكون علامة تجارية حيث نصنع منتجات مستدامة، لكنها رائعة، ولديها وظائف رائعة حقًا، ويمكن للأشخاص استخدامها بالفعل".

تقول الشركة إن أحذيتها الرياضية مستدامة، وعلى الرغم من أنها مصنوعة من مواد معاد تدويرها، إلا أن هناك آثارًا بيئية مرتبطة بها، مثل شحن المنتجات النهائية. تقول رينز إنها ستعوض جميع الانبعاثات المناخية من الإنتاج والتعبئة والتوزيع والشحن لجعل أحذية القهوة الرياضية الجديدة "نوماد" محايدة مناخياً.

ودفع النجاح المبكر لأحذية القهوة الرياضية الشركة إلى التخطيط لملابس أخرى، لتصبح ماركة ملابس رياضية مستدامة في حد ذاتها حيث قال تران: "سوف نضيف أيضا ملابس أخرى. وأيًا كان المنتج الذي نقوم به، سنطبق نفس المبدأ وسنلجأ إلى مواد قائمة على النفايات. وقد تكون نفايات قهوة مرة أخرى أو ربما قد تكون من مواد أخرى.