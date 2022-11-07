آبل: الإمدادات بأجهزة آيفون تضررت بسبب قيود مكافحة كورونا على مصنع في الصين

حذرت شركة آبل الأمريكية عملاءها بأنهم سينتظرون مزيدا من الوقت للحصول على آخر نموذج لهواتف آيفون الذكية، بعد أن تم فرض قيود مكافحة فيروس كوفيد19 على أحد المصنعين وسط الصين.

ولم تعط الشركة تفاصيل في إعلانها أمس الأحد، إلا أنها قالت إن المصنع الذي تديره شركة "فوكسكون" وسط مدينة جهانزهو يعمل بطاقة منخفضة إلى حد كبير.

وقالت الشركة إنها تتوقع ان ينخفض معدل شحن آيفون 14 وآيفون 14 "برو ماكس" أكثر من اي وقت مضى، وإنه يتعين على العملاء أن ينتظروا وقتا أطول للحصول على المنتوجات الجديدة.

وكانت شركة "فوكسكون" للتكنولوجيا قالت في وقت سابق إنها فرضت قيودا لمكافحة الفيروس في مصنع جهانغزو إثر انتشار للفيروس. ولم توضح كل من آبل و"فوكسكون كيف سيؤثر ذلك في إنتاج آيفون.

وخلال الأسبوع الماضي، علق الدخول إلى المنطقة الصناعية التي يوجد فيها المصنع مدة أسبوع، إثر زيادة لعدد حالات العدوى في جهانغزهو، ومغادرة العملة موقع العمل.

ويتوقع أن يتسبب الإغلاق في مزيد من الإرباك للمنشاة، التي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة موجة من حالات العدوى بفيروس كوفيد19، ونزوحا جماعيا ضم عددا من العمال الذين فروا من المصنع سيرا على أقدامهم.

وقالت "فوكسكون" إنها بصدد مراجعة آفاق إنتاجيتها نزولا خلال هذا الثلاثي من السنة بسبب الإغلاق. وقالت الشركة إنها تنسق الآن جهود عملها مع الحكومة الصينية للقضاء على الوباء ومواصلة الإنتاج ليصل إلى طاقته القصوى في أسرع وقت ممكن. واضافت الشركة القول إن حكومة الإقليم ابلغت "فوكسكون" دعمها الكامل للمنشأة في الوقاية من الوباء ووضع التشغيل فيها.

وكانت "فوكسكون" قالت يوم الاحد على إحدة مواقع التواصل الاجتماعي (ويتشات)، إن نظام عمل "الحلقات المغلقة" سيقيد سفر الموظفين بين أمكنة مبيتهم والمصنع، بهدف الحد من انتقال عدوى كوفيد19.

ويعد الثلاثي الأخير من السنة موسما يرتفع فيه مستوى العمل بالنسبة إلى شركات مثل "فوكسكون"، قبيل احتفالات رأس السنة. من جانبها قالت آبل إنها تعمل بالتنسيق مع الموزعين، "للعودة إلى المستويات العادية للإنتاج، مع ضمان السلامة والعافية للجميع".