تويتر ترجئ تغييرات علامة التحقق بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الأحد أن شركة تويتر سترجئ فرض رسوم شهرية قدرها ثمانية دولارات على المستخدمين مقابل علامة التحقق الزرقاء إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

ولم ترد تويتر بعد على طلب للتعليق.

وستقرر انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء لمن ستكون الأغلبية في الكونغرس بين الجمهوريين والديمقراطيين بقيادة الرئيس جو بايدن.

وجاءت التغييرات في عملية التحقق من تويتر بعد أسبوع من استحواذ إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي في صفقة بقيمة 44 مليار دولار. حدثت تويتر تطبيقها على متجر أبل للتطبيقات يوم السبت، للبدء في فرض رسم قدره ثمانية دولارات مقابل علامة التحقق الزرقاء في أول تغيير كبير لمنصة التواصل الاجتماعي.

وقبل استحواذ ماسك على الشركة، كانت علامة التحقق الزرقاء بجوار اسم المستخدم على منصة التواصل الاجتماعي تعني أن تويتر تأكد من أن الحساب يخص هذا الشخص أو الشركة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت المنصة تعتزم التحقق من هوية من يدفعون الرسوم وكيفية ذلك.

وقال يوئيل روث، رئيس قسم السلامة والنزاهة بالشركة، في تغريدة الأسبوع الماضي إن تويتر قامت مؤخرا بتسريح 50 بالمئة من موظفيها، ومنهم موظفون في فريق الدعم والسلامة.