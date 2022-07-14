القمر العملاق يغمر بضيائه العالم ويظهر في صور ساحرة

القمر العملاق يغمر بضيائه العالم ويظهر في صور ساحرةمحادثة
هل حظيت بفرصة رؤية القمر العملاق الذي أضاء سماء العالم ليل الأربعاء؟
وأظهرت صور التقطتها وكالة أسوشيتد برس القمر العملاق فوق قلعة في ميلانو في إيطاليا، والتماثيل كأنها سابحة في ضوئه.
في بغداد، ظهر القمر فوق تمثال الملك فيصل الأول، ليصنع صورة ظلية في الليل.
كما انعكس القمر فوق السفن في البحر الأبيض المتوسط قرب قبرص وأضاء مدينة مرسين التركية.
في روسيا، ظهر القمر على قرية شرق سانت بطرسبرغ.
كان القمر بدراً وأقرب إلى الأرض من المعتاد. وحين يقترب القمر من الأرض يبدو أكبر وأكثر إشراقاً إذا سمحت الأحوال الجوية بذلك. هذا ما يطلق عليه اسم القمر العملاق.
ليلة الأربعاء أطلق على القمر العملاق اسم "Buck moon" أي قمر ذكور الغزلان في إشارة إلى الوقت من العام الذي تنمو فيه قرون جديدة لذكور الغزلان، أو قمر الدولارات، حيث تحمل كلمة buck أكثر من معنى.
أما القمر العملاق الذي شهده ليل يوم 14 حزيران يونيو فسمي "Strawberry moon قمر الفراولة" في إشارة إلى تزامنه مع موسم حصاد الفراولة.