القمر العملاق يغمر بضيائه العالم ويظهر في صور ساحرة

هل حظيت بفرصة رؤية القمر العملاق الذي أضاء سماء العالم ليل الأربعاء؟

وأظهرت صور التقطتها وكالة أسوشيتد برس القمر العملاق فوق قلعة في ميلانو في إيطاليا، والتماثيل كأنها سابحة في ضوئه.

القمر العملاق فوق قلعة سفورزيسكو في ميلانو، الأربعاء 13 يوليو 2022 AP Photo

البدر يظهر عبر تمثال في ميلانو، الأربعاء 13 يوليو 2022 AP Photo

في بغداد، ظهر القمر فوق تمثال الملك فيصل الأول، ليصنع صورة ظلية في الليل.

القمر العملاق يعكس ضوءه فوق تمثال الملك فيصل الأول وسط بغداد، الأربعاء 13 يوليو 2022 AP Photo

كما انعكس القمر فوق السفن في البحر الأبيض المتوسط قرب قبرص وأضاء مدينة مرسين التركية.

القمر العملاق يظهر فوق البحر المتوسط في مدينة لارنكا في قبرص، الأربعاء 13 يوليو 2022 AP Photo

القمر العملاق يظهر فوق البحر المتوسط ​ أمام مجمع سكني في مدينة مرسين الساحلية الجنوبية، تركيا، الأربعاء 13 يوليو 2022 AP Photo

في روسيا، ظهر القمر على قرية شرق سانت بطرسبرغ.

القمر العملاق فوق منزل خاص في قرية بوتيلوفو، على بعد 70 كيلومترا شرق سانت بطرسبرغ، الأربعاء 13 يوليو 2022 AP Photo

كان القمر بدراً وأقرب إلى الأرض من المعتاد. وحين يقترب القمر من الأرض يبدو أكبر وأكثر إشراقاً إذا سمحت الأحوال الجوية بذلك. هذا ما يطلق عليه اسم القمر العملاق.

ليلة الأربعاء أطلق على القمر العملاق اسم "Buck moon" أي قمر ذكور الغزلان في إشارة إلى الوقت من العام الذي تنمو فيه قرون جديدة لذكور الغزلان، أو قمر الدولارات، حيث تحمل كلمة buck أكثر من معنى.

أما القمر العملاق الذي شهده ليل يوم 14 حزيران يونيو فسمي "Strawberry moon قمر الفراولة" في إشارة إلى تزامنه مع موسم حصاد الفراولة.