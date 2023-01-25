تقرير‭:‬ "مرض تنفسي" يخضع بيونغ يانغ للإغلاق الكامل بأمر من السلطات في كوريا الشمالية

أمرت السلطات في كوريا الشمالية بفرض إغلاق كامل لمدة خمسة أيام في العاصمة بيونغ يانغ بسبب ارتفاع الإصابات بمرض تنفسي لم تحدده، حسب ما ذكر موقع "إن.كيه نيوز" ومقره سيول يوم الأربعاء نقلا عن إخطار حكومي.

وذكر الموقع الذي يرصد أخبار كوريا الشمالية أن الإخطار لم يشر إلى فيروس كورونا، لكنه أوضح أنه على السكان في المدينة البقاء في منازلهم حتى نهاية يوم الأحد المقبل وأنه يجب أن يخضعوا لقياس درجة الحرارة أكثر من مرة في اليوم الواحد.

وقال الموقع يوم الثلاثاء إن سكان بيونغ يانغ يخزنون السلع على ما يبدو تحسبا لإجراءات أكثر صرامة. لكن ليس واضحا ما إذا كانت مناطق أخرى في البلاد قد فرضت بالفعل إغلاقات جديدة.

وكانت كوريا الشمالية قد اعترفت بأول تفش لفيروس كورونا العام الماضي، لكنها أعلنت في أغسطس-آب انتصارها على الجائحة. ولم تؤكد بيونغ يانغ عدد المصابين بالفيروس، لشح المستلزمات الخاصة بإجراء فحوصات على مستوى البلاد فيما يبدو.

لكنها أفصحت عن عدد من يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة، والذي ارتفع إلى 4.77 مليون شخص من بين سكانها البالغ عددهم نحو 25 مليونا. ولم تعلن كوريا الشمالية عن حالات من هذا القبيل منذ 29 يوليو تموز.

وقد واصلت وسائل الإعلام الرسمية تغطية إجراءات مكافحة الأمراض التنفسية، بما فيها الإنفلونزا إلا أنها لم تشر بعد إلى أمر الإغلاق.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الثلاثاء إن مدينة كايسونغ القريبة من الحدود مع كوريا الجنوبية كثفت من الحملات الشعبية "حتى يلتزم جميع العاملين بقواعد مكافحة الوباء طواعية في عملهم وحياتهم".