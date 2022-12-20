كوريا الشمالية تقول إن العقوبات لن توقف تطوير برنامجها الصاروخي

قالت كوريا الشمالية يوم الثلاثاء إن العقوبات الإضافية لن توقف برنامجها الصاروخي، بعد أيام من إطلاقها صاروخين باليستيين متوسطي المدى فيما وصفته بأنه اختبار "مهم" لتطوير قمر صناعي للتجسس.

وأدلت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بهذه التصريحات في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، قائلة إن هذا التطوير مرتبط مباشرة بأمن البلاد.

وأجرت كوريا الشمالية "تجربة مهمّة" في سياق "المرحلة النهائية" من تطوير قمر تجسس اصطناعي تنوي إنجازه في نيسان/أبريل 2023، وفق ما أفادت وسيلة إعلام رسمية في البلد.

وكان جيش كوريا الجنوبية قد رصد الأحد إطلاق بيونغ يانغ صاروخين بالستيين متوسطي المدى، في أحدث عملية من هذا النوع في خلال سنة شهدت عددا قياسيا من الاختبارات التسلحية.

وتشكّل عملية الأحد "تجربة مهمّة للمرحلة النهائية من تطوير قمر استطلاع اصطناعي"، وفق ما أفاد ناطق باسم المديرية الوطنية للتطوير في مجال الفضاء الجوي وكالة الأنباء الكورية الرسمية "كاي سي ان ايه".