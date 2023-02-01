الذكاء الاصطناعي يكشف عن مسرحية مجهولة لكاتب إسباني كبير في أرشيف المكتبة الوطنية

كشفت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المستخدمة في نسخ الأعمال التاريخية المجهولة في أرشيف المكتبة الوطنية الإسبانية، عن جوهرة مكنونة وهي مسرحية لم تكن معروفة فيما مضى لأحد أعظم الكُتَاب المسرحيين في البلاد وهو فيليكس لوبي دي فيغا.

وقالت المكتبة الوطنية يوم الثلاثاء إن الخبراء أكدوا في وقت لاحق، إن الكاتب المسرحي من عصر الباروك وأحد أبرز الأسماء في العصر الذهبي الإسباني كتب مسرحية (لا فرانسيسا لورا) أي "لورا الفرنسية" قبل بضع سنوات من وفاته عام 1635.

وتعود نسخة المخطوطة الموجودة في أرشيف المكتبة إلى أواخر القرن السابع عشر، بعد وفاة مؤلف (فوينتي أوبيخونا) و(كاباييرو دي أولميدو) أو "فارس أولميدو" بفترة طويلة.

نسخ 1300 مخطوطة وكتاب لمؤلفين مجهولين

واستخدم باحثون من جامعتي فيينا وبلد الوليد الذكاء الاصطناعي لنسخ 1300 مخطوطة وكتاب في المكتبة لمؤلفين مجهولين، مما وفر سنوات من الجهد البشري وسعوا أيضاً إلى اكتشاف مؤلفيها، عن طريق مقارنة كل عمل بمجموعة مختارة من كلمات استخدمها مؤلفون مختلفون.

وفقاً للمكتبة الوطنية، من أجل اكتشافها، كان من الضروري استخدام أدوات الكمبيوتر المتقاطعة مع التحليلات اللغوية بطرق مختلفة لمدة عام.

تم نسخ العمل تلقائياً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال أداة "ترانسكريبوس" (Transkribus)، بفضلها، يمكن نسخ المخطوطات القديمة بدرجة عالية من الدقة، وهو أمر كان مستحيلاً فبل سنوات قليلة.

وللقيام بذلك، كان يجب تدريب الأداة من خلال توفير الكتابة اليدوية والنسخ المقابل لها، (في هذه الحالة، كانت هناك حاجة إلى حوالي 3 ملايين كلمة محددة بشكل صحيح)، حتى تصل إلى نقطة تعلمت فيها ما يكفي للتعرف على الحروف والكلمات بشكل مستقل.

وقالت المكتبة الوطنية إن الكلمات المستخدمة في النص "تتماشى بشكل وثيق مع كلمات لوبي، وليست مع كلمات 350 كاتباً مسرحياً آخرين كانوا جزءاً من التجربة". وستصدر دار نشر غريدوس الكتاب باللغة الإسبانية في الشهور المقبلة.