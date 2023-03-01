بشرى لمرضى السكّري.. شركة إيلي ليلي العملاقة للأدوية تخفض سعر الإنسولين بنسبة 70%

أعلنت شركة الأدوية الأميركية العملاقة إيلي ليلي الأربعاء، أنها ستخفض سعر أنواع الأنسولين الأكثر شيوعًا التي تنتجها بنسبة 70%، بعد سنوات من اعتماد أسعار مرتفعة أثرت سلبًا في ملايين الأميركيين المصابين بالسكري.

ويأتي هذا الإعلان بعد تسجيل ارتفاع في أسعار الأنسولين في السنوات الماضية، مقابل زيادة كبيرة في الطلب. وقد أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالخطوة التي أقدمت عليها إيلي ليلي، داعيا الشركات الأخرى أن تنسج على منوالها.

وقالت شركة الأدوية ومقرها إنديانابوليس في بيان: "تتخذ شركة ليلي هذه الإجراءات لتسهيل الحصول على الأنسولين الذي تنتجه، ومساعدة الأميركيين الذين قد يجدون صعوبة في التعامل مع نظام رعاية صحية معقد".

وقالت الشركة إنها ستخفض سعر الأنسولين الذي لا يحمل علامة تجارية إلى 25 دولارًا للقارورة، بدءًا من الأول من أيار/مايو المقبل، كما ستخفض سعر هومالوغ (Humalog)، وهو الأنسولين الأكثر شيوعًا الذي يوصف للمرضى وهومولين (Humulin) بنسبة 70%، بدءًا من الربع الرابع من هذا العام.

وقال ديفيد ريكس، الرئيس التنفيذي لشركة ليلي: "في حين أن نظام الرعاية الصحية الحالي يوفر الوصول إلى الأنسولين لمعظم مرضى السكري، فإنه ما زال لا يوفر الأنسولين بأسعار معقولة للجميع وهذا يحتاج إلى أن يتغير". ويعدّ مرض السكري من أسرع الأمراض المزمنة انتشارًا على مستوى العالم، وفق دراسة أُجريت عام 2022.