دراسة: إصابة أسترالي بمرض السكري كل 8 دقائق

كشفت دراسة قام بها المعهد الصحي الأسترالي، الشهر الماضي أن عدد الأستراليين المصابين بمرض السكري قد تضاعف 3 مرات بين عامي 2000 و2020.

وأفادت الدراسة التي اعتمدت على بيانات التسجيل الصحية الرسمية في استراليا أن عدد المشخصين بداء السكري يبلغ حوالي 175 مصابا كل يوم، أي أن هناك إصابة جديدة كل 8 دقائق.

وتعرّف منظمة السكري الأسترالية السكري بأنه مرض مزمن يتصف باضطراب في عمليات الأيض وارتفاع نسبة تركيز السكر في الدم إثر نقص في هرمون الأنسولين أو انخفاض حساسية الأنسجة للأنسولين أو كلا الحالتين.

وتقول رينزا سكيبليا من منظمة السكري الأسترالية أن هناك مشكلة تتعلق بالصورة النمطية لمريض السكري في المجتمع الاسترالي وتضيف: "هناك 4 من كل 5 مصابين بالسكري يشعرون بالتمييز والوصم في مرحلة ما من حياتهم."

وتضيف سكيبليا: " يتخذ الشخص المصاب بمرض السكري حوالي 180 قرارًا إضافيًا بشكل يومي يتعلق بالمرض مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من السكري."

ويبرر ريتشارد جوكس، الطبيب المختص بالسكري في المعهد الأسترالي للصحة ارتفاع عدد مصابي السكري بتحسن التشخيص مقارنة بالماضي ويضيف: "قبل عشرين عاما كان هناك عدد كبير من المصابين بالسكري دون علمهم."