شاهد: الصين ترصد ألمع انفجار لأشعة غاما على الإطلاق

أصدر معهد فيزياء الطاقة العالية (IHEP) التابع للأكاديمية الصينية للعلوم (CAS) وبالتعاون مع 40 مؤسسة بحثية من مختلف أنحاء العالم، الأربعاء، أحدث اكتشافاته المرتبطة بألمع انفجار لأشعة غاما (GRB) تم تسجيله في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووقع الانفجار الأكثر سطوعاً على الإطلاق وأطلق عليه العلماء اسم GRB 221009A وحدث في نظامنا الشمسي في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، على بعد ملياري سنة ضوئية من الأرض.

ويعتبر العلماء أن انفجار من هذا النوع يحدث مرّة كل ألف عام.

وبواسطة التلسكوبين الفضائيين الصينيين،Insight-HXMT و GECAM-C، نجح العلماء بقياس مدى سطوع الانفجار ومقدار الطاقة المنبعثة منه بدقة. ويعتبر انفجار أشعة غاما من أقوى أنواع الأشعة الكهرومغناطيسية على الإطلاق، القادمة من خارج النظام الشمسي.

وأفاد باحثون، بمن فيهم أكاديميون من جامعة ليستر، أن GRB كان أكثر سطوعاً بحوالى 70 مرة من أي حدث تم تسجيله سابقاً.

وخلال الأشهر الماضية عملوا على دراسة هذا الانفجار الكوني الذي يعد أقوى وألمع انفجارات الطاقة التي تحدث في الكون باستخدام أدوات متنوعة، في محاولة لتوصيف الانفجار بشكل أكبر.

ومن الممكن أن تصبح البيانات التي تم التقاطها جراء هذا الحدث النادر والذي حير العلماء على مدى سنوات، مفيدة لفهم تفاصيل الانفجارات الهائلة التي تولد انفجارات أشعة غاما.

وقال عالم الفلك الدكتور فيل إيفانز: "لقد كنا محظوظين للغاية برؤية شيء من هذا القبيل، نقدر أن هذه الأحداث الساطعة تحدث مرة واحدة فقط كل ألف عام".

تم اكتشاف انفجارات أشعة غاما للمرة الاولى خلال الستينيات من القرن الماضي عن طريق مجموعة من الأقمار الصناعية التي صنعت للكشف عن تجارب الأسلحة النووية السرية.

معظم مصادر انفجارات أشعة غاما تبعد بلايين السنين الضوئية عن الأرض، مما يعني أن هذه الانفجارات هي في نفس الوقت قوية جداً (الانفجار العادي يطلق في ثوان قليلة طاقة تقترب مما تطلقه الشمس خلال بلايين سنة)، وهي تحدث في أجزاء الكون جميعاً ونادرة جداً.

تم اكتشاف ما يقرب من 10000 GRBs منذ عام 1967.