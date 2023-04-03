أرتميس 2: ناسا تكشف عن أسماء رواد الفضاء الذين سترسلهم حول القمر في 2024

بقلم: يورونيوز

كشفت ناسا اليوم، الإثنين، عن أسماء رواد الفضاء الأربعة الذين سيقومون بهمة حول القمر بحلول نهاية العام المقبل، وهم امرأة وثلاثة رجال، في أول رحلة إلى القمر [من دون هبوط] منذ مهمة أبولو عام 1972.

والرواد هم:

الأمريكية كريستينا هاموك كوخ

الأمريكي ريد وايزمان [قائد المهمة]

الأمريكي فيكتور غلوفر

الكندي جيرمي هانسن

وكشفت ناسا عن هوية رواد الفضاء خلال حفل أقيم في هيوستن، موطن رواد الفضاء في البلاد، بالإضافة إلى مركز التحكم. وقال مدير ناسا بيل نيلسون: "هذا هو طاقم البشرية".

سيكون رواد الفضاء الأربعة أول من يطير بكبسولة أوريون التابعة لناسا، حيث سيطلقون فوق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي من مركز كينيدي للفضاء، في موعد لا يتجاوز أواخر عام 2024.

ومع أن الرحلة لن تتضمن الهبوط على سطح القمر، إلا أنها ستكون مقدمة لرحلة أخرى مخصصة لهذا الشأن.

وهذه أول مرة يشارك في رحلات فضائية من هذا النوع أمريكي من أصول إفريقية [فيكتور غلوفر] وامرأة [ كريستينا هاموك كوش]، ما يشر إلى تحوّل في عقلية ناسا وانفتاحها بشكل أكبر على التنوع.

وكان برنامج أبولو الأمريكي درّب وأرسل 12 رجلاً أبيضَ في مهمات شبيهة في القرن الماضي.

وتحمل كريستينا كوخ الرقم القياسي العالمي لأطول رحلة فضائية لامرأة. ورداً على اختياره، قال غلوفز: "هذا يوم عظيم. لدينا الكثير للاحتفال به وهو أكثر بكثير من الأسماء الأربعة التي تم الإعلان عنها".

ويدعى برنامج القمر الجديد التابع لوكالة ناسا أرتميس. وفي أواخر العام الماضي، طارت كبسولة أوريون فارغة إلى القمر وعادت في بروفة طال انتظارها. وتهدف ناسا إلى هبوط اثنين من رواد الفضاء على القمر بحلول عام 2025، وذلك شريطة أن تسير عملية إطلاق القمر التالية التي استمرت 10 أيام بشكل جيد.

اختارت ناسا من 41 رائد فضاء نشطاً لأول طاقم أرتميس. كان لدى كندا أربعة مرشحين.