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تكنولوجيا الأعمال

1,2 مليار يورو غرامة على شركة ميتا لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي للبيانات (هيئة ناظمة)

شعار شركة ميتا
شعار شركة ميتا   -  Copyright  LIONEL BONAVENTURE/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز

1,2 مليار يورو غرامة على شركة ميتا لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي للبيانات (هيئة ناظمة)

فُرضت غرامة قياسية تبلغ 1,2 مليار يورو (1,3 مليار دولار)على شركة ميتا المالكة لفيسبوك لنقلها بيانات مستخدمين في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، في انتهاك لحكم قضائي سابق، على ما أعلنت الهيئة الإيرلندية الناظمة الإثنين.

وقالت اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات، التي تتحرك نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إن المجلس الأوروبي لحماية البيانات أمرها بتحصيل "غرامة إدارية تبلغ 1,2 مليار يورو", وأعلنت ميتا أنها ستطعن في القرار.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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