شاهد: 12 قتيلا إثر تدافع خلال مباراة لكرة القدم في السلفادور

بقلم: يورونيوز

قالت الشرطة المدنية الوطنية في السلفادور في تقرير أول إنه تأكد مقتل 12 مشجع في المباراة بين ناديي أليانزا وفاس في ملعب مونومينتال في مدينة كوسكاتلان، على بعد حوالي 25 ميلاً (41 كيلومترًا) شمال شرق العاصمة سان سلفادور.

لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات عندما اقتحم مشجعو كرة القدم إحدى بوابات الدخول في مباراة في الدوري السلفادوري يوم السبت.

قالت الشرطة المدنية الوطنية في السلفادور في تقرير أول إنه تأكد مقتل 12 مشجع في المباراة بين ناديي أليانزا وفاس في ملعب مونومينتال في مدينة كوسكاتلان، على بعد حوالي 25 ميلاً (41 كيلومترًا) شمال شرق العاصمة سان سلفادور.

وقالت الشرطة إن اثنين على الأقل من الجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات في حالة حرجة.

وتم تعليق المباراة ولم تستكمل بسبب الأحداث.

وبث التلفزيون المحلي صورا حية لتدافع مشجعي أليانزا. وصل العشرات إلى الميدان حيث تلقوا العلاج الطبي.

وقف المشجعون الذين نجوا من التدافع في الملعب يلوحون بقمصانهم بشراسة في محاولة لإحياء الأشخاص الذين رقدوا على العشب بالكاد يتحركون.

وقال الاتحاد السلفادوري لكرة القدم في بيان إنه يأسف لما حدث وأعرب عن دعمه لأسر الضحايا.