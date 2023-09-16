تكنولوجيا المستقبل وآخر تطورات صناعة السيارات.. "IAA" يعرض مركبات مستدامة وذكية وصديقة للبيئة

بدأت فعالية IAA Mobility في ميونيخ بألمانيا للسيارات، والتي عرضت فيها شركات كبيرة سياراتها وآخر ما توصلت إليه تكنولوجيا هذا القطاع، خاصة في مجال الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.

في السنوات الأخيرة، تعرضت شركات السيارات إلى ضغوط كبيرة تتعلق بالبيئة والتلوث، الأمر الذي قاد هذه الشركات إلى خوض سباق كبير، طورت من خلاله هذه الصناعة، فحققت على وجه الخصوص هذه الطفرة النوعية الكبيرة والسريعة للسيارات الكهربائية.

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وطورت الشركات تقنيات ذكية تتعلق برفاهية السائق وأمنه، وهي في الوقت نفسه صديقة للبيئة ومستدامة.

معرض IAA Mobility للسيارات يورونيوز

يقول لوران ميلود، الصحفي والخبير في تكنولوجيا السيارات: "يمكننا أن نشعر بوجود ضغط مناخي قوي أكثر من أي وقت مضى. لذلك، يمكننا أن نرى السيارات الكهربائية في كل مكان. الموضوع المهم هذا العام يدور أيضًا حول التكنولوجيا الرقمية. يمكننا أن نرى بعض الشركات مثل " ال جي"، و"سامسونغ" . يمكننا أن نشعر أن الأمر كله يتعلق بالاتصال وشبكة الجيل الخامس والسحابة. لذلك، سنكون متصلين بالمنزل، ومتصلين بالمكتب.

تقوم شركة Sekisui "سيكي سوي" اليابانية بتصنيع مواد لمختلف الصناعات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المركبات.

تعمل الشركة في أوروبا منذ 60 عامًا، وتقوم بتزويد سوق السيارات الأوروبية منذ الثمانينيات.

وتقول الشركة إن 75 بالمائة من السيارات اليوم في أوروبا مجهزة بتقنياتها.

تركز الشركة بشكل كبير على مكونات الزجاج ولوحات العرض الذكية. لتفتح بذلك آفاقا جديدة للمستقبل.

يستعرض ماساشي ياناي، مدير خط الإنتاج لدى شركة SEKISUI "سيكي سوي" في أوروبا التقنيات التي توفرها الشركة في إحدى السيارات، "من خلال اللمس، يتحول الزجاج إلى شفاف ويعود أيضًا إلى زجاج مظلل. كذلك، بالنسبة للباب الأمامي، قمنا أيضًا بدمجه في (داخل) السيارة، نظرًا لعدم وجود مقابض أبواب في السيارة بعد الآن، يمكن فتح الباب من خلال الهاتف المحمول، كذلك يمكن فتح البابا من خلال لمس الأيقونة على الشاشة الموجودة على الزجاج.

معرض IAA Mobility للسيارات يورونيوز

"زجاج ذكي"

تركز شركة (سيكي سوي) على الجيل القادم من "زجاجا العرض الأمامي" أو لوحات العرض الذكية، من شاشات عاكسة على الزجاج.

يوضح ياناي طريقة عمل الشاشة في السيارة، يقول: "معلومات جهاز الملاحة أو الهواتف المحمولة أو الراديو والساعة، يمكن عرضها على الشاشة، وفي حالة القيادة الذاتية يمكن تحويلها إلى شاشة سينمائية كاملة. وفي حالة الطوارئ أو القيادة اليدوية، تعود الشاشة إلى وضعها الطبيعي."

في مركز التصنيع الخاص بشركة Sekisui "سيكي سوي" في هولندا، تصنع شاشات مميزة لعرض المعلومات مع آخر تقنيات شاشات العرض الذكية.

يتحدث رويل فيليبسن، مدير التسويق في الشركة عن طريقة صناعة هذه الشاشات، قائلا: "إحدى المشكلات المتعلقة بشاشة العرض الأمامية هي عدم وضوح الصورة. لذا، نحن نقوم بصناعتها بوضعها داخل طبقات من الزجاج، والحصول على الزاوية المناسبة من أجل أن يتمكن السائق من رؤية المعلومات بوضوح كبير"

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فضلًا عن ذلك، يمكن إضافة إلى الزجاج جزيئات عازلة للحرارة وكذلك للصوت.

معرض IAA Mobility للسيارات يورونيوز

تحديات

وعن تحدي البقاء في الطليعة في هذه الصناعة، يقول لوران ميلود، وهو صحفي وخبير في تكنولوجيا السيارات عن شركة "سيكي سوي": إن "الأمر يشبه سباق الفورمولا 1 يجب عليهم أخذ كل شيء في الحسبان وبنفس الوقت. لدينا الجانب الرقمي، والكهرباء، والقيادة الذاتية. لكني واثق. هم موجودون منذ قرن، وأعتقد أنهم سيكونون هناك بعد 100 عام أخرى."