شاهد: في اليابان ... اختبار لسيارة أجرة طائرة

بقلم: يورونيوز

قبل تقديمها رسميا في عام 2025، اختبرت اليابان سيارة أجرة طائرة. ولا تزال معايير السلامة لسيارات الأجرة الطائرة قيد المناقشة، وتظل تحديًا رئيسيًا لبدء مثل هذه الخدمات.

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تم اختبار سيارة أجرة طائرة بالقرب من موقع المعرض العالمي إكسبو 2025 في أوساكا، تماشيًا مع خطط تقديم خدمات سيارات الأجرة الجوية في هذا الحدث المرتقب.

واستخدم المشروع، المدعوم من وزارة الصناعة والخطوط الجوية اليابانية، مركبة ألمانية الصنع للتجربة البشرية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

طائرة أجرة في اليابان EBU

ويقول مسؤولو الوزارة إنهم يخططون لاستخدام مركبة مختلفة للتقديم الفعلي في المعرض، لكنهم سيستخدمون بيانات الإقلاع والهبوط فقط من هذه التجربة.

وقال كونيزاكي ماساتو من الخطوط الجوية اليابانية: "لقد تمكنا من الطيران بالمركبة بأمان، لذلك نريد تنفيذ الرحلة في المعرض باستخدام المعرفة التي اكتسبناها من هذه العملية".

وتخطط أربع مجموعات، بما في ذلك تلك التي تترأسها ANA Holdings وSkyDrive، لتقديم خدمات سيارات الأجرة المحمولة جوًا في المعرض.

لكن لا تزال معايير السلامة لسيارات الأجرة الطائرة قيد المناقشة، وتظل تحديًا رئيسيًا لبدء مثل هذه الخدمات.