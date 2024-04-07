أين يُمكن رؤية كسوف الشمس يوم الاثنين في أوروبا؟

نظارات الكسوف ضرورية لمنع تلف العين، بالنسبة للذين سيحالفهم الحظ في أمريكا الشمالية لمشاهدة الكسوف الكلي. والوقت الوحيد الآمن للتخلص من النظارات الواقية هو أثناء الكسوف الكلي أو خلال الدقائق القليلة من الظلام الدامس.

اعلان

ستدخل أجزاء من أمريكا الشمالية في ظلام خلال حدوث الكسوف الكلي للشمس يوم الاثنين. وإذا سمحت الأحوال الجوية، يمكن لعشرات الملايين، الذين يعيشون على امتداد ضيق من ساحل المكسيك على المحيط الهادئ إلى شرق كندا أن ينظروا إلى السماء ليروا النهار يتحول إلى شفق عندما يحجب القمر الشمس.

بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في أوروبا، لن يشاهدوا كسوفًا كاملاً هذه المرة أو كسوفًا آخر مثل عام 2026. ومع ذلك، بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في أيرلندا أو المملكة المتحدة، قد يكون الكسوف الجزئي مرئيًا مساء الاثنين إذا ظل الطقس صافيًا.

نظارات الكسوف ضرورية لمنع تلف العين، بالنسبة للذين سيحالفهم الحظ في أمريكا الشمالية لمشاهدة الكسوف الكلي. والوقت الوحيد الآمن للتخلص من النظارات الواقية هو أثناء الكسوف الكلي أو خلال الدقائق القليلة من الظلام الدامس.

إذا لم تكن قريبًا من مسار الكسوف الكلي، أو تسببت الغيوم في حجب رؤيتك أو كنت تعيش في مكان آخر من العالم، فلا يزال بإمكانك مشاهدة كسوف الشمس الكلي عبر الإنترنت. فيما يلي بعض البدائل إذا كان هناك غيوم أثناء الكسوف أو إذا لم تتمكنوا من السفر إلى مدن الكسوف الكلي.

كسوف جزئي في أيرلندا والمملكة المتحدة

لا يوجد سبب يجعل المكسيكيين والأمريكيين والكنديين يتمتعون بمشاهدة الكسوف. فإذا كنت تعيش في أيرلندا أو المملكة المتحدة وترغب في تجربة الكسوف هذا العام، فلا تفقد الأمل. ولا يزال من الممكن أن تشهدوا كسوفاً جزئياً للشمس قبل غروب الشمس مباشرة في أجزاء من البلدين يوم الاثنين.

سيكون الكسوف مرئيًا لفترة أطول، كلما سافرت غربًا، ومن المتوقع أن يحصل الساحل الغربي لأيرلندا على أطول رؤية.

من المرجح أن يحصل أولئك الذين يعيشون في مدن كورك وليمريك وغالواي ودبلن وبالقرب منها في أيرلندا، وبلفاست ومانشستر وليفربول وإينفيرنيس وغلاسكو وإدنبره في المملكة المتحدة، على بعض الرؤية من الأراضي المرتفعة والسماء الصافية.

وبالنسبة للأوروبيين، من المتوقع أن يبدأ الكسوف الجزئي عند الساعة 8.52 مساءً بتوقيت وسط أوروبا، وينتهي عند الساعة 9.51 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

مشاهد مباشرة لناسا من مدن الكسوف المختلفة

تقدم ناسا عدة ساعات من البث المباشر عبر الإنترنت، وعلى تلفزيون ناسا بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (السابعة مساءً بتوقيت وسط أوروبا) من عدة مدن على طول المسار الكلي.

وستعرض وكالة الفضاء مناظر للشمس من خلال التلسكوب، وستكون هناك تدخلات للعلماء ورواد فضاء المحطة الفضائية.

خلال الكسوف، ستنطلق صواريخ صغيرة من جزيرة والوبس، فيرجينيا، مزودة بأدوات علمية في الجزء المشحون كهربائيًا من الغلاف الجوي بالقرب من حافة الفضاء المعروف باسم الغلاف الأيوني.

التلسكوبات والتجارب ستركز على الشمس

سيعرض متحف "إكسبلوراتوريوم" صورًا حية من التلسكوب للشمس من جانكشن، تكساس، وتوريون، المكسيك.

سيقوم باحثون وطلاب من جامعة ماين بإطلاق بالونات على ارتفاعات عالية في تجربة سيتم بثها مباشرة من طبقة الستراتوسفير.