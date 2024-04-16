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ناسا تحل لغز الجسم الغامض الذي سقط من السماء على بيت في فلوريدا

قطعة مستردة من النفايات الفضائية من المعدات التي تم التخلص منها في محطة الفضاء الدولية والتي مزقت منزلًا في الولايات المتحدة.
قطعة مستردة من النفايات الفضائية من المعدات التي تم التخلص منها في محطة الفضاء الدولية والتي مزقت منزلًا في الولايات المتحدة. Copyright NASA via AP
بقلم:  يورونيوز
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

تعرفت الفضاء الدولية على الجسم الغامض الذي سقط على منزل في الولايات المتحدة الأمريكية. إليكم ما قالته ناسا..

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تأكدت الآن طبيعة الجسم الذي يزن حوالي كيلوغرام واحد، والذي اخترق سقف أحد المنازل في الولايات المتحدة. الجسم هو جزء من معدات محطة الفضاء الدولية. وأحدث الجسم أضرار في سقف أحد وأرضية بيت في مدينة نابولي بولاية فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وقالت وكالة ناسا الإثنين إن الجسم هو عبارة عن دعامة معدنية كانت تستخدم لوضع البطاريات على منصة الشحن، والتي تم التخلص منها عام 2021 برفقة حمولة إضافية كان من المفترض أن تحترق بالكامل عند دخولها الغلاف الجوي لكوكب الأرض. وأوضحت ناسا أن هذه القطعة الوحيدة التي لم تتدمر.

وتتوقع الدراسات احتمال زيادة سقوط أجسام من الفضاء في السنوات القادمة بنسبة 10%، وهي نسبة قابلة للارتفاع.

أفادت وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية ناسا في تقرير إن 30% فقط من العمليات التخلص من النفايات الفضائية تلتزم بمعايير السلامة والأمان والإرشادات العامة الصحيحة.

المصادر الإضافية • أ ب

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