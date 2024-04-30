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بعد أن قضوا نصف عام في مدار الكوكب... رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض

رائد الفضاء الصيني تانغ شنغ جيه عائدا من المهمة الفضائية المأهولة شنتشو-17 بعد هبوطها في موقع دونغفنغ في منطقة منغوليا الداخلية. 2024/04/30
رائد الفضاء الصيني تانغ شنغ جيه عائدا من المهمة الفضائية المأهولة شنتشو-17 بعد هبوطها في موقع دونغفنغ في منطقة منغوليا الداخلية. 2024/04/30 Copyright Bei He/Xinhua
Copyright Bei He/Xinhua
بقلم:  يورونيوز
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عادت المركبة الفضائية الصينية شنتشو-17 إلى الأرض، وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء أكملوا مهمة مدتها ستة أشهر، في محطة الفضاء الصينية الواقعة في المدار.

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هبط الرواد الصينيون الثلاثة، تانغ هونغبو وتانغ شينغجي وجيانغ شينلين، في موقع دونغفنغ في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمال الصين في صحراء غوبي.

وكانت هذه الرحلة هي ثاني مرة يعود فيها الرائد تانغ هونغبو إلى الأرض، بعد إكمال مهمته إلى محطة تيانغونغ الفضائية، ويأتي ذلك بعد أربعة أيام تقريبًا من التحام بعثة شنتشو 18 بالمحطة، وعلى متنها طاقمها البديل المكون من ثلاثة رواد.

وكانت الصين شيدت محطتها الفضائية الخاصة بها بعد استبعادها من محطة الفضاء الدولية، ويرجع ذلك إلى حد بعيد إلى مخاوف الولايات المتحدة من سيطرة الجيش الصيني الكاملة على برنامج الفضاء، وسط منافسة تكنولوجية حادة، بين الخصمين الجيوسياسيين.

ومن المقرر أن ترسل المحطة الصينية هذا العام بعثتين لمركبتين فضائيتين للشحن، وبعثتين مأهولتين للرحلات الفضائية. ويهدف البرنامج الفضائي الصيني إلى إرسال رواد فضاء إلى سطح القمر بحلول عام 2030، بالإضافة إلى جلب عينات من سطح المريخ في العام نفسه تقريبًا، وإطلاق ثلاث بعثات مركبات قمرية على مدى السنوات الأربع المقبلة.

المصادر الإضافية • أ ب

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