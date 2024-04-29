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شاهد: طائفة السامريين اليهودية تقيم شعائر عيد الفصح على جبل جرزيم في الضفة الغربية المحتلة

رجال من الطائفة السامرية يصلون خلال رحلة حج عيد الفصح اليهودي في أقدس موقع ديني لطائفتهم على قمة جبل جرزيم
رجال من الطائفة السامرية يصلون خلال رحلة حج عيد الفصح اليهودي في أقدس موقع ديني لطائفتهم على قمة جبل جرزيم Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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شاهد: طائفة السامريين اليهودية تقيم شعائر عيد الفصح على جبل جرزيم في الضفة الغربية المحتلة

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شارك أفراد من الطائفة السامرية في شعائر تقليدية متعلقة بعيد الفصح اليهودي على جبل جرزيم قرب مدينة نابلس الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة يوم الإثنين. 

ويقول تومر تسيكادا وهو وأحد أفراد الطائفة: "هذا الموقع الخاص هو المكان الذي ضحى فيه إبراهيم بابنه اسحاق (قبل أن يعدل عنه بأمر من ربه) وفق التقاليد الدينية... وفي اليوم السابع من عيد الفصح، ينبغي علينا أن نذهب إلى المكان الذي أمرنا الله بزيارته، ونصلي له وفق ما جاء في التوراة".

ويعيش من تبقى من طائفة السامريين اليوم في مدينة نابلس الفلسطينية، ومدينة حولون الإسرائيلية جنوب تل أبيب.

المصادر الإضافية • أ ب

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