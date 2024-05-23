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شاهد: كنز سماوي... الكشف عن خمس صور مُبهرة للفضاء التقطها تلسكوب إقليدس

الكشف عن صور ملونة جديدة التقطها تلسكوب إقليدس الفضائي.
الكشف عن صور ملونة جديدة التقطها تلسكوب إقليدس الفضائي. Copyright AP
Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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كشفت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) عن خمس صور فريدة من نوعها التقطها التلسكوب إقليدس.

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وتقول وكالة الفضاء الأوروبية إن الصور الخمس "غير مسبوقة" "كنز دفين" جاءت بعد مرور أقل من عام على إطلاق التلسكوب.

ولإنشاء هذه الصور، راقب العلماء 17 جسمًا فلكيًا، بدءًا من سحب الغاز والغبار القريبة، وحتى مجموعات المجرات البعيدة.

وتُظهر إحدى الصور منطقة تشكل النجوم ميسييه 78، والمعروفة أيضًا بسديم أوميغا في كوكبة "أوريون"، المغطاة بالغبار بين النجوم.

NGC 6744 المجرة الحلزونية
NGC 6744 المجرة الحلزونيةAP

ووفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية، فإن الصور التي التقطها إقليدس، أكثر وضوحًا بأربع مرات على الأقل من تلك التي يمكننا التقاطها من التلسكوبات الأرضية، لأن الصور تضم مساحات كبيرة من السماء وتنظر بعيدًا عبر الكون. وسوف يقوم  إقليدس بمسح ثلث السماء، على مدى ست سنوات.

يمكن لتلسكوب إقليدس التقاط صور أكثر وضوحًا بأربع مرات من التلسكوبات الأرضية.
يمكن لتلسكوب إقليدس التقاط صور أكثر وضوحًا بأربع مرات من التلسكوبات الأرضية.AP

وسوف يستكشف التلسكوب الذي سُمي على اسم عالم الرياضيات الإغريقي، مليارات المجرات.

ويستخدم تلسكوب إقليدس، الذي يبلغ ارتفاعه 4.7 مترًا وعرضه 3.5 مترًا، أداتين علميتين قادرتين على مراقبة الكون في كل من الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء القريبة لرسم خريطة للسماء.

المصادر الإضافية • أ ب

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