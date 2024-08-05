هاواي: عام على الحرائق المرعبة في غابات ماواي.. فاجعة نتائجها وخيمة رغم التعافي المؤلم

بقلم: يورونيوز

واجهت جوزفين فرايزر وعائلتها مرحلة صعبة بعد أن دمر الحريق الأكثر فتكًا في تاريخ الولايات المتحدة خلال قرن مدينة لاهينا على جزيرة ماوي. على مدى تسعة أشهر، انتقلت فرايزر وزوجها وطفلاهما وكلبهم عبر تسع غرف فندقية، متلقين إشعارات قصيرة بالانتقال، في حين ظل المستقبل غامضًا بالكامل.

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مع قرب انتهاء برنامج إيواء الفنادق الذي تديره الصليب الأحمر، تجد فرايزر، البالغة من العمر 22 عامًا، نفسها في وضع صعب. فهي تكافح لتفسير لابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات سبب عدم قدرتهم على العودة إلى منزلهم. تقول فرايزر: "كان يسأل باستمرار: 'لماذا؟'"، مضيفةً: "كان ذلك يحطمني".

مر عام على الحريق المدمر الذي اجتاح مدينة لاهينا، عاصمة هاواي السابقة، في 8 أغسطس 2023. الحريق أودى بحياة 102 شخصًا وشرّد 12,000 آخرين، بينما اضطر بعض الناجين للفرار إلى المحيط بحثًا عن الأمان.

جهود الإغاثة والتحديات

تتضافر جهود الحكومة والمنظمات غير الربحية لتوفير حلول مؤقتة للناجين تشمل تأجير الفنادق وتقديم الشقق وبناء المنازل الجاهزة، بالإضافة إلى تشجيع استضافة الأصدقاء والعائلة. من المتوقع أن تتجاوز تكلفة هذه الجهود 500 مليون دولار على مدى عامين، في إطار تعاون بين الفيدراليين، والولاية، والمقاطعة، والمنظمات الخيرية. رغم ذلك، يواجه سوق الإيجارات، المهيمن عليه تأجير الإجازات، صعوبات كبيرة في توفير مأوى طويل الأمد للناجين. بينما انتقل معظم الـ8,000 ناجٍ من الفنادق إلى أماكن أخرى، تبقى الشقق الباهظة الثمن غير ملائمة لحاجاتهم اليومية من وظائف ومدارس.

الحرائق الكبيرة التي اندلعت في ماواي قبل عام من الآن Matthew Thayer/AP

تأخرت جهود بناء المساكن المؤقتة بسبب صعوبات إزالة الحطام السام، وتأمين المواد من مسافات بعيدة، وأعمال الحفر والتسوية. وقد اضطرت حوالي 1,500 أسرة للانتقال إلى جزر أو ولايات أخرى، مع مخاوف من مغادرة المزيد إذا لم تتوفر خيارات سكن مناسبة.

تأثير الأزمة على الثقافة المحلية

تشكل الأزمة تهديدًا كبيرًا للثقافة المحلية في هاواي، حيث يخشى القادة من أن ارتفاع تكاليف السكن قد يؤدي إلى فقدان الهوية الثقافية بسبب نزوح السكان الأصليين والمجتمعات المحلية. قال كوهيو لويس، المدير التنفيذي لمجموعة هاواي، إن "الأزمة تعكس أزمة أوسع تهدد التماسك الثقافي والاجتماعي للمنطقة."

في محاولة لمعالجة الأزمة، أعلن الحاكم جوش غرين عن خطة شاملة تشمل بناء مساكن انتقالية وطويلة الأمد وتعديل القوانين لتحويل 7,000 وحدة تأجير إجازات إلى إيجارات طويلة الأجل. كما تم تسريع تسوية الدعاوى القضائية لتوفير الأموال اللازمة للناجين لإعادة بناء حياتهم.

قال غرين: "هل سيغادر البعض؟ بالطبع. لكن معظم الناس سيبقون، وسيكون بإمكانهم البقاء إذا حصلوا على تعويضاتهم واستثمروا في منازلهم الجديدة."

ماواي في جزيرة هاواي Rick Bowmer/AP

تم التوصل إلى تسوية بقيمة 4 مليارات دولار بين المدعين والدولة. يعمل مجلس النهوض بالسكان الأصليين لهاواي على بناء 16 وحدة جاهزة في لاهينا و50 وحدة في كاهولوي، حيث انتقلوا في مايو إلى أول وحدة مكتملة في كاهولوي، وهي شقة صغيرة تحتوي على غرفتين وحمام واحد.

في الوقت نفسه، تركز وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية "FEMA" على توفير الإيجارات للناجين الذين لم يكن لديهم تأمين للحريق. قامت الوكالة بتأجير المنازل مباشرة لأكثر من 1,200 أسرة وتقديم إعانات لـ500 آخرين، مع زيادة معدلات الإيجارات بنسبة 75٪ لجذب أصحاب العقارات لتأجيرها للسكان المحليين.

تستمر "FEMA" في بناء 169 منزلاً جاهزًا في مشروع مجاور في لاهينا والذي سيقدم 450 منزلاً للأشخاص غير المؤهلين للحصول على دعم الوكالة. من المتوقع أن يبدأ سكان المنازل الجاهزة في الانتقال في أكتوبر، بينما سيبدأ سكان المشروع المجاور بالانتقال في الأسابيع القادمة.

قصص الأمل والتعافي

تلقت لوسي ريردون، التي فقدت منزل جدها في الحريق، مكالمة من مجلس النهوض بالسكان الأصليين لهاواي، عُرضت عليها شقة جديدة أعاد إليها الأمل، خصوصًا بعد أن وجدت شقتها في نفس المبنى الذي يسكن فيه شقيقها وعائلته، مما أضفى طابعًا عائليًا على بداية جديدة.

ما خلفته الحرائق في ماواي AP/Hawaii Department of Land and Natural Resources

في الوقت نفسه، يقدم المجلس دعمًا للأشخاص الذين يستضيفون أحبائهم المشردين، حيث يُخصص مبلغًا شهريًا قدره 500 دولار لكل ضيف. هذا الدعم كان له تأثير كبير على تامارا أكيونا، التي استضافت عمها بعد فقدان منزلها. وقد عبر عمها رون سامبرانو عن امتنانه قائلاً: "بدون عائلتي، ربما كنت سأعيش على الشاطئ أو تحت جسر."

أما بالنسبة لفرايزر وعائلتها، فإنهم يواجهون تحديات يومية بسبب التغيرات الكبيرة في نمط حياتهم. تعمل فرايزر خلال النهار بينما يشرف شريكها على الأطفال، وتعود في المساء لإعداد العشاء والاستحمام قبل أن يغادر هو لعمله الليلي. قالت فرايزر: "من الرائع أن يكون لدينا سقف، مكان نطلق عليه المنزل. على الأقل الآن، حتى نعود إلى لاهينا."