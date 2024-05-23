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دمية باربي تكريماً للاعبة التنس فينوس ويليامز وغيرها من الرياضيات العالميات

فينوس ويليامز تحمل دمية باربي على شاكلتها.
فينوس ويليامز تحمل دمية باربي على شاكلتها. Copyright AP/Mattel
Copyright AP/Mattel
بقلم:  يورونيوز
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ستكون فينوس ويليامز الحاصلة على سبعة ألقاب في الدورات الأربع الكبرى للتنس، واحدة من بين تسع رياضيات تعتزم شركة ماتيل لألعاب الأطفال إنتاج دمى باربي على شاكلتهن.

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لتسليط الضوء على بطلات ملهمات نجحن في رياضة السيدات، أعلنت شركة ماتيل لألعاب الأطفال، إنتاج دمى باربي على شاكلة لاعبة التنس فينوس ويليامز، الحاصلة على سبعة ألقاب في الدورات الأربع الكبرى للتنس مع ثماني رياضيات أخريات، قبل شهرين فقط من انعقاد دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وقالت ويليامز: "طوال مسيرتي المهنية، كنت مدفوعة بفكرة تحطيم الحواجز الزجاجية، والبقاء صادقة مع نفسي، ومهمة باربي لا يمكن أن يتردد صداها بشكل أعمق مع هذه الروح".

أما الرياضيات الأخريات اللواتي ستُنتَج  دمية باربي على صورتهن: لاعبتا الجمباز البرازيلية ريبيكا أندرادي، والمكسيكية أليكسا مورينو، ولاعبتا كرة القدم الأسترالية ماري فاولر والكندية كريستين سنكلير، والملاكمة الفرنسية إستيل موسلي، والسباحة الإيطالية فيديريكا بيليغريني، ولاعبة الباراترياثلايت الإسبانية سوزانا رودريغيز، وعداءة سباقات المضمار والميدان البولندية إيفا سوبودا.

المصادر الإضافية • أ ب

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