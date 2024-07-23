المفوضيّة الأوروبيّة تنفي مسؤوليتها عن الانقطاع العالمي لأنظمة مايكروسوفت الأسبوع الماضي

فنّد متحدث باسم المفوضية الأوروبية ما اعتبره مزاعم شركة مايكروسوفت العملاقة للتكنولوجيا التي تتّهم السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي بتحمّل المسؤولة عن الانقطاع الهائل لتكنولوجيا المعلومات في العالم الأسبوع الماضي.

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فنّد متحدث باسم المفوضية الأوروبية ما اعتبره مزاعم حول اتهام شركة مايكروسوفت العملاقة للتكنولوجيا للسلطة التنفيذيّة في الاتحاد الأوروبي بتحمّل المسؤولية عن الانقطاع الواسع النطاق للإنترنت الأسبوع الماضي في عدة أمكان من العالم.

وقال ليورونيوز إنّ عملاق التكنولوجيا الأمريكي لم يثر مع المفوضية أي مخاوف بشأن الأمن السيبارني، سواء قبل أو بعد الحادث.

وكان متحدث باسم شركة مايكروسوفت قد قال أمس لوسائل إعلام أمريكيّة، إنّ اتفاقية عام 2009 مع المفوضية الأوروبية، هي المسؤولة عن الشلل واسع النطاق في تكنولوجيا المعلومات الجمعة الماضي.

وتسبّب الانقطاع، الذي أثّر على 8.5 مليون جهاز كمبيوتر، يستخدم نظام ويندوز وبرنامج الأمن السيبراني Falcon من شركة CrowdStrike، في فوضى عالميّة عارمة. إذ توقفت الرحلات الجوّية، وعجزت الشركات عن معالجة مدفوعات البطاقات الإئتمانيّة وألغت المستشفيات المواعيد الطبية والعمليات المبرمجة المقرّر إجراؤها. في المقابل لم تتأثر بهذا العطل، شركةُ Apple، التي تعمل ضمن نظام تكنولوجي مغلق.

وقد ردّ المتحدث باسم المفوضية الأوروبية على هذه الاتهامات اليوم، حيث قال ليورونيوز: "مايكروسوفت حرة في اتخاذ قرار بشأن نموذج أعمالها. ويبقى الأمر بيدها حين تباشر مواءمة بنيتها التحتية الأمنية للاستجابة للتهديدات بما يتماشى مع قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المستهلكين أحرار في الاستفادة من المنافسة والاختيار بين مختلف مقدمي خدمات الأمن السيبراني".

وأضاف المتحدث أيضًا أنّ "الحادث لم يقتصر على الاتحاد الأوروبي وأن مايكروسوفت لم تثر أبدًا أي مخاوف بشأن الأمن مع المفوضية سواء قبل الحادث أو بعده".