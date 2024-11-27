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62 % من المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي لا يتحققون من محتواهم وفق اليونسكو

شعار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على باب زجاجي في مقر اليونسكو في باريس، السبت 19 سبتمبر/أيلول 2009.
شعار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على باب زجاجي في مقر اليونسكو في باريس، السبت 19 سبتمبر/أيلول 2009. حقوق النشر REMY DE LA MAUVINIERE/AP2009
حقوق النشر REMY DE LA MAUVINIERE/AP2009
بقلم: يورونيوز
نشرت في
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كشفت دراسة حديثة أجرتها منظمة اليونسكو عن أن 62% من المؤثرين عبر الإنترنت لا يتحققون من صحة المعلومات التي ينشرونها.

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وقد أظهرت الدراسة، التي شملت 500 مؤثر رقمي من 45 دولة، تحديات كبيرة في التعامل مع المعلومات، فقد أشار 42% من المشاركين إلى اعتمادهم على عدد الإعجابات والمشاركات كمعيار لتقييم المحتوى، بينما اعتمد 19% على سمعة المصدر الأصلي.

وأكدت الدراسة أن 37% فقط من المؤثرين يعتمدون على وسائل الإعلام التقليدية مصدرا للمعلومات، بينما يفضل معظمهم الاعتماد على تجاربهم الشخصية وبحوثهم الخاصة.

وفي خطوة استباقية، أعلنت اليونسكو عن برنامج تدريبي لمدة شهر يهدف إلى تمكين منشئي المحتوى من مكافحة المعلومات المضلّلة.

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ويسعى البرنامج إلى تعزيز مهارات التحقق من المصادر وفهم معايير حقوق الإنسان العالمية.

فيما صرحت أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، بأن منشئي المحتوى الرقمي أصبحوا لاعبين مهمين في النظام الإعلامي، مع حاجتهم الملحة للتدريب لمواجهة المعلومات المضللة.

انتقل إلى اختصارات الوصول
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