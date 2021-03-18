تلقيت التطعيم ضد كورونا؟ إليك أبرز الوجهات السياحية التي ترحب بك هذا الصيف

رغم استمرار إحكام قبضة وباء كوفيد-19 على مفاصل حياتنا وعلى قطاعات كثيرة في اقتصاداتنا، يبدو أن أملاً ما بدأ يلوح في الأفق لإنقاذ موسم 2021 السياحي.

كثيرون منا سيسافرون هذا الصيف بفضل اللقاحات.

ولكن أين تحديداً؟ ما الوجهات التي سترحب بالسياح الذين تلقوا التطعيم ضد كورونا؟

يعمل البرلمان الأوروبي حاليًا على شهادة رقمية خضراء تسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين تم تطعيمهم بالسفر بحرية عبر القارة.

مع ذلك، بعض الدول تعمل على تنفيذ خططها الخاصة، فقدمت آيسلندا بالفعل شهادات لمواطنيها الذين تم تطعيمهم، ومن المقرر أن تحذو إسبانيا واليونان وجورجيا والبرتغال والدنمارك والسويد حذوها.

نقدم لكم قائمة بأبرز الوجهات الأوروبية للسياحة هذا الصيف، من الإقامات في المدن إلى العطلات الشاطئية، في تسع دول مختلفة.

قبرص

ستستقبل قبرص صيفاً السياح المطعمين شرط أن يكونوا قد تناولوا جرعتي اللقاح.

ليس هذا فقط، بل يجب أن يكون الشخص قد تلقى الجرعة الثانية قبل سبعة أيام على الأقل من المغادرة.

Petra tou Romiou, Kouklia, Cyprus. Vladyslav Melnyk

ستوكهولم، السويد

سلكت السويد نهجاً مختلفاً عن معظم الدول الأوروبية في معالجة كوفيد-19، وسرعان ما استعدت لفكرة جوازات السفر للمسافرين الذين تلقوا التلقيح.

ستوكهولم محطة مهمة لا بد منها للتمتع بالأنشطة الثقافية والطعام وأنشطة الهواء الطلق.

Stockholm, Sweden. Patrick Strack

جزيرة كوس، اليونان

اليونان لا تشترط لقاحاً، ولكن وجوده سيضمن دخولك لهذه البلد المليئة بالوجهات الجميلة.

إذا لم تتلق اللقاح، لا بأس، سيكفيك اختبار كوفيد-19 بنتيجة سلبية أجري قبل 72 ساعة على الأقل.

كوس مثالية لقضاء عطلة على الشاطئ الرملي وتشتهر بمياهها الدافئة الصافية.

Kos, Greece. Michael Lefrancois

جزر الكناري، إسبانيا

كاليونان، تخطط إسبانيا للترحيب بأولئك الذين تم تطعيمهم أو لديهم اختبار كوفيد-19 سلبي. ستكون عطلتك مميزة بالتأكيد إذا اخترت واحدة من جزر الكناري السبع الجميلة في صيف 2021.

Tenerife, Canary Islands, Spain. Majestic Lukas

كوبنهاغن، الدنمارك

أصدرت الدنمارك جوازات سفر لقاح لمواطنيها منذ شباط/ فبراير 2021 وستقبل الجوازات المماثلة من دول أخرى ، بالإضافة إلى الاختبارات ذات النتائج السلبية.

كوبنهاغن هي الوجهة المثالية لعطلة في مدينة، كما تتمتع بموقع مثالي إذا كنت ترغب في رؤية المناطق الريفية المحيطة بها.

Copenhagen, Denmark. Ava Coploff

جزيرة رودس، اليونان

تضم رودس أطلالًا من القرون الوسطى بالإضافة إلى شواطئها الجميلة، وهي وجهة رائعة للاستكشاف بعد أشهر من الإغلاق.

Rhodes, Greece. Antonio Magri

روبييرج كنود، الدنمارك

بعد أن اعتمدت الدنمارك بالفعل جوازات سفر اللقاح محليًا لأمور كدخول الحفلات الموسيقية وحجز الطاولات في المطاعم، سترحب بحاملي هذه الجوازات من خارج حدودها. تعتبر روبييرج كنود وجهة مثالية لأولئك الذين يريدون التمتع بالمساحات الممتدة المفتوحة بعد أن ظلوا محصورين في الأماكن المغلقة لفترة طويلة.

Rubjerg Knude, Denmark. Alexandra Borovo

أثينا، اليونان

مجدداً اليونان، مع شهادة تطعيم أو اختبار كوفيد-19 بنتيجة سلبية ستتمكن من زيارة أثينا بكل تاريخها وإرثها الثقافي، وشواطئها كذلك.

Athens, Greece. Evan Wise

إشبيلية، إسبانيا

تعني ممرات السفر في إسبانيا أنه يمكنك زيارة إشبيلية رسميًا باستخدام جواز سفر الخاص بمتلقي اللقاح. تمتع بأجمل شواطئ إسبانيا قرب إشبيلية، وكذلك استكشف قلاعها المذهلة.

Plaza de Espana, Seville, Spain. Jack Gisel

منطقة كافتات كونافلي، كرواتيا

استطاعت كرواتيا إبقاء مستويات الإصابة بكوفيد-19 تحت السيطرة بشكل ملحوظ، وهي كدول أوروبية أخرى، مستعدة للترحيب بالمسافرين الذين تلقوا اللقاح، وكذلك أولئك الذين لديهم نتيجة اختبار سلبية.

تشتهر منطقة كافتات وكونافلي بمياهها الزرقاء وطعامها الرائع.

Cavtat, Croatia. Dimitry Anikin

آيسلندا

الدولة الأولى في القائمة التي تطبق جوازات سفر اللقاح لمواطنيها. آيسلندا هي المكان المثالي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع أو حتى لإقامة أطول. ماذا عن رحلة إلى شمال المحيط الأطلسي والاستمتاع بالمناظر الخلابة والينابيع الساخنة المريحة؟

Black sand beach, Vik, Iceland. Adam Jang

كيفالونيا، اليونان

تفتح مطاعم وبارات كيفالونيا أبوابها من منتصف نيسان/ أبريل، وتضم الجزيرة شواطئ كبيرة بما يكفي لتطبيق التباعد الاجتماعي.

Kefalonia, Greece. Mayur Joshi

ريثيمنو، اليونان

وجهة يونانية شهيرة أخرى، ريثينمو غنية بفن الطهي والثقافة والتاريخ.

Rethymno, Griechenland. Robert Anasch

جزر الأزور، البرتغال

تقبل البرتغال جوازات سفر اللقاحات من بلدان أخرى، وبما أن جزر الأزور هي أول أرخبيل في العالم يتم تطعيمه بالكامل، سيكون هناك الكثير من الناس والنشاطات.

يمكن لمن يحمل نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية التوجه إلى الأرخبيل كذلك.

Azores, Portugal. Sylvain Cleymans

ماديرا، البرتغال

مثالية لأولئك الذين يبحثون عن الأنشطة الخارجية، والسياحة الصحية والاسترخاء.

ظلت ماديرا خالية نسبيًا من كوفيد-19 طوال الوباء.

Madeira, Portugal. Colin Watts

تبليسي، جورجيا

كانت تبليسي، الوجهة الأكثر أمانًا لصيف 2020.

فتحت تبليسي أبوابها للمسافرين الذين تم تطعيمهم بمجرد توفر اللقاح. يمكنك السفر إلى جورجيا إذا تلقيت جرعتي اللقاح.