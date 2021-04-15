حين تأخذك كل لقمة في رحلة متفردة... اكتشف طبق الخيشوري في أحد أرقى مطاعم دبي

يُعد مطعم "تريساند ستوديو" أحد المطاعم الراقية والرائدة في دبي حيث قامت يورونيوز بزياراته للاستكشاف أحد الأطباق المميزة التي يعدها الشيف هيمانشو سايني.

في هذا المطعم يقوم الشيف هيمانشو بصنع قوائم تذوق هندية حديثة باستخدام التقنيات الفرنسية ومن هنا استلهم المطعم اسمه بمزج "تري" وتعني جدا بالفرنسية و "إند" وهو اختصار لكلمة الهند. ومنه يعطينا اسم "هندي جدا".

فاز هيمانشو بجائزة شيف العام (2021) في حفل توزيع جوائز مجلة "واتس أون" الإماراتية. ويواصل تنمية سمعته العالمية من خلال سلسلته المستمرة من وجبات العشاء مع طهاة من المطاعم الحائزة على نجوم ميشلان حول العالم.

و كان ريكاردو كامانيني من "ليدو 84" في إيطاليا وآنا روس من سلوفينيا هيسا فرانكو من أحدث الشخصيات البارزة التي انضمت إليه.

على الرغم من الإبداعات الفخمة الموجودة على الطاولات في "ترساند" فإن الطبق المفضل لهيمانشو هو طبق هندي متواضع من الأرز المسلوق والعدس المعروف باسم "خيشوري" أو "خيشدي".

يقول هيمانشو: "هناك قصة رائعة وراء هذا الطبق لأنه أحد تلك الأطباق التي يتم إعدادها في كل جزء من الهند، ولكن كل أسرة في كل منطقة تصنع هذا الطبق بمجموعة بهاراتها الخاصة".

تنوعات الطبق هي التي ألهمت هيمانشو لصنع نسخته الخاصة من طبق الخيشوري، والتي غالبًا ما تكون بمثابة جزء من قوائم التذوق.

بدلاً من إعادة وصفة عائلته، أضاف هيمانشو 20 نوعًا من التوابل الفردية من مناطق مختلفة من الهند ، بحيث تأخذك كل لقمة في رحلة مطبخ الهند المتنوع.

كما صنع هيمانشو خارطة صغيرة يضع فيها كل انواع البهارات ويوضع كل بهار بالمنطقة التي يأتي منها على الخريطة.

ولصنع الخيشوري يحتاج هيمانشو مثلا إلى الزعفران من جامو والتفاح الأخضر من هيماشال براديش؛ وصلصة البابايا من ولاية غوجارات، صلصة الثوم من ولاية ماهاراشترا؛ المانجو الخام من ولاية أوتار براديش والزنجبيل المخلل من أروناتشال براديش، وكلها بهارات لقائمة طويلة من التوابل العديدة التي تستخدم في المطبخ الهندي.

طبق الخيشوري الشهي يظهر مدى تنوع المطبخ الهندي والذي لا ينحصر في طبق "ماسالا" وحده. ويستحق التجربة لاستكشاف مزيج من الأذواق التي تأخذك في رحلة ممتعة إلى بلاد الهند.