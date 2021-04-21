شاهد: منزل سياحي بني مقلوبا في رومانيا

يجذب المنزل الفريد من نوعه الذي تم بناؤه في مدينة غورج في جنوب غرب رومانيا عشرات الزوار لرؤيته. قام صاحب المنزل ببناء كل أجزائه من الداخل والخارج بشكل مقلوب محترما أدنى تفاصيل البناء الرائعة. يمكن للمرء أن يتخيل المنزل وكأنه سقط من السماء، وسقفه موضوع على العشب. الجزء الداخلي منه يبدو وكأنه عادي تمامًا، باستثناء حقيقة أن جميع الأثاث والمعدات الصحية موضوعة على السقف، بما في ذلك لوح الأرضية.

قام مالك المنزل ألكس ديكو، ببنائه على هيكل معدني في 3 أشهر فقط، ويبلغ وزن المنزل بالكامل 5 أطنان. ويعتزم ألكس بناء حديقة مغامرات داخل مبنى المنزل. تبلغ تكلفة زيارة المنزل 15 ليو (حوالي 3 يورو) ويمكن أن يستقبل المنزل ما يصل إلى ستة أشخاص في وقت واحد لتطبيق القيود المرتبطة بوباء كورونا.