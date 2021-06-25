حين يلتقى عالم الطبخ بالعطور... طاه برتغالي يبتكر طبقا بنكهة عطر كريستيان ديور

في طبق يمزج بين عالم الطبخ وعالم العطور تعاون الشيف البرتغالي الشهير خوسيه أفاليز مع دار كريستيان ديور للعطور الفاخرة من أجل صنع طبق بنكهات "عطرية" مبتكرة.

وسعيا لخلق هذه التجربة متعددة الحواس ابتكر الشيف أفاليز عددا من الأطباق مستلهما من العطور ذات الشهرة الواسعة لمجموعة كريستيان ديور.

أحد وصفات الشيف أفاليز هو طبق تارتار القريدس المدخن والزهري و المستوحى من عطر "ديور عود إسبهان".

وقال أفاليز ليورونيوز أن أحد الأجزاء المفضلة في عمله هو ابتكار أشياء جديدة. وأوضح أن هناك مذاقات أساسية وهي المالح والحلو والمر، والحامض، و"لكن باستخدام الروائح يمكننا اكتشاف نكهات جديدة".

ويعد الشيف أفاليز سفيرا للمطبخ البرتغالي حول العالم وأيضا من المدافعين عن المنتجات البرتغالية. واستخدم أفاليز في طبق التارتار الخاص به القريدس من منطقة ألغارف البرتغالية.

وأوضح الشيف أن الوصول إلى المنتجات البرتغالية حول العالم يساعد على تقديم وجبة برتغالية أصلية، بغض النظر عن الموقع.

ويشرف الشيف خوسيه أفاليز على 20 مطعما. من بينها مطعمين حائزين على نجمة ميشلان.

الشيف أفاليز يضع صلصة الأفوكادو على القريدس euronews Credit: Dubai

وفيما يلي نعرض عليكم المقادير المستخدمة في صنع الطبق وكيفية تحضيره.

المقادير اللازمة لتحضير الطبق

200 غرام من القريدس، 3 حبات أفوكادو، ماء الورد، الليتشي، الليمون وعصير الليمون

طريقة التحضير:

لتحضير صلصة الأفوكادو نقوم باستخدام الخلاط لخلط الأفوكادو ثم نضيف الليتشي و ماء الورد والليمون.

نتذوق طعم المزيج ويمكن إضافة بعض التوابل حسب الرغبة ثم نضيف الملح وعصير الليمون. إذا كانت الصلصة سميكة جدًا يمكن إضافة بضع ملاعق صغيرة من الماء لجعلها خفيفة بعض الشيء .

نترك الصلصة وننتقل لتنظيف القريدس من خلال إزالة الرؤوس والقشور. نغسله ونتركه يجف، بعد ذلك نقطّعه ونتبّله بالملح والفلفل حسب الرغبة.

وضع مكعبات الأفوكادو فوق القريدس قبل الحصول على النتيجة النهائية euronews Credit: Dubai

التقديم

للحصول على الشكل النهائي نضع حلقة معدنية على طبق. ثم ضع كمية من القريدس المقطع والمملح ونضغط لأسفل بقوة، ثم نقوم بإزالة الحلقة.

في المرحلة الثانية نقوم بتقشير وتقطّيع الأفوكادو إلى مكعبات و للحصول على رائحة مدخنة يمكن أن نشوي الأفوكادو حتى يحترق قليلاً ثم نضع الأفوكادو فوق التارتار.

وكلمسة نهائية نقوم بسكب صلصة الأفوكادو حول التارتار، والآن يمكنك أن تستمع بالطبق.