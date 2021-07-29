فيديو: شاطئ هوكلاند النرويجي.. رحيق جزر الكاريبي في شمال أوروبا

على الرغم من الاختلاف الكبير في الطقس بين شمال أوروبا وجزر الكاريبي، إلا أن كثيرين يشبهون شاطئ هوكلاند النرويجي بسواحل تلك الجزر الخلابة.

ويعد هوكلاند واحدا من أجمل الشواطئ في العالم حتى أنه يتميز عن الشواطئ الكاريبية كونه يقدم لمريديه درجات حرارة مياه أكثر اعتدالا.

ولا تزيد درجة حرارة المياه فيروزية اللون في هوكلاند عن عشر درجات مئوية حيث يبعد 300 كيلومتر عن الدائرة القطبية الشمالية.

ويقول سائح بريطاني أثناء زيارته لشاطئ هوكلاند: "الشاطئ هنا أجمل مما تجده في جنوب أوروبا، حتى أنه أكثر بياضا"، ويضيف إثر انتهاءه من السباحة في مياه الشاطئ: "عليك فقط أن تتقبل درجة الحرارة، الجو بارد جدا. إنه منعش، أشعر بتحسن الآن".

ويستمتع معظم زوار الشاطئ بممارسة رياضات الغطس والتجديف.